Auch in Rannungen fallen die großen Elferratssitzungen heuer natürlich flach. Wer das jährliche bunte Treiben in der Mehrzweckhalle liebt, muss aber 2021 nicht ganz darauf verzichten, weil die Faschingsfreunde des TSV nun im Internet eine schillernde Show mit echten Knallern zurecht gebastelt haben.

Die Transparente an den Straßen in Rannungen künden schon seit November 2020 von dem denkwürdigen Ereignis im virtuellen Raum, das jetzt zweimal abgespult wird, und zwar am 30. Januar und am 6. Februar. Wer online dabei sein will, sollte sich also schleunigst ein Ticket sichern.

Tränen bei Tänzerinnen

Eigentlich hatten die flotten Tänzerinnen der drei Garden noch ewig lange geprobt und gehofft, den Fasching wenigstens ohne Publikum irgendwie auf die Bühne zu bringen. Schließlich waren Sportveranstaltungen noch eine Zeit lang bis zu 20 Personen erlaubt gewesen. Doch mit dem Lockdown war auch dieser Traum passé - für die kleinen und großen Akteure ein äußerst herber Schlag.

"Da gab´s auch hie und da Tränen", weiß Martina Salzbrunn, die Chef-Organisatorin der Online-Faschingsshow, im Gespräch mit dieser Redaktion zu berichten. Denn in den Garden mitzutanzen, bedeute den kleinen und großen Tänzerinnen nun mal seit jeher ganz viel. "Da träumen die Kleinen praktisch im Kindergarten schon davon, wann sie zum ersten Mal auf der Bühne dabei sein können."

Aktuelle Gardetänze werden nun also leider nicht gezeigt. Aber die TSV-ler haben in alten Film-Drehs der Elferratssitzungen gestöbert und die ein oder andere der glitzernden Tanzeinlagen 'rausgezogen und für die neue Online-Show frisch aufpoliert. Freuen können sich Gast-Zuschauer zudem über Auftritte von alteingesessenen Faschingsrecken wie beispielsweise dem Bajaz (Alfred Erhard), der alljährlich zur Narrenzeit zu politischen Themen Stellung nimmt, sagt Salzbrunn.

Bajaz und Teufelsgeiger in Aktion

Mit dabei ist zudem der berühmte Rannunger Teufelsgeiger (Werner Keller), der die Narren in der Mehrzweckhalle in der Vergangenheit lange Jahre mit launigen Versen auf seinem Wirtshaus-Instrument bei Laune hielt. Und natürlich gibt´s wieder ein Stelldichein mit dem Gücker-Quartett, das mindestens ein Jahrzehnt im Rannunger Fasching auf dem Buckel hat. Egal ob die vier als Stuckateure, Schornsteinfeger oder Jäger in Erscheinung traten, die Herzen der Gäste im Saal flogen ihnen zu.

Aber es wurden auch neue Auftritte gedreht, verrät die Organisationschefin des bunten Online-Treibens. So wird Marie Gessner, die seit letztem Jahr dabei ist, in der Bütt über ihr turbulentes Familienleben berichten. Die Familie Nöller, inzwischen im dritten Jahr mit am Start, hat ebenfalls etliches aus dem Familien-Alltag auf Lager und berichtet beispielsweise ziemlich launig vom jüngsten Elternsprechtag in der Schule.

Präsident Kilian hat Premiere

Der brandneue Elferratspräsident Frank Kilian war mit seiner humorigen Rede ebenso am Dreh-Set im Sportheim wie die Elferräte selbst, die dort sogar einen höchst spannenden "Tatort" auf die Bühne brachten. Der Thriller um Leben und Tod am alten Rannunger Bahnhof hält die Zuschauer bis zum Schluss in Atem. "Wer war der Mörder?", werden sich die Zaungäste zu Hause gegenseitig zuraunen - bevor die Tat am Bahnhof endlich geklärt wird.

Das alles klingt herzerfrischend einfach. Doch bis das Archivmaterial von 25 Jahren gesichtet und die Live-Drehs im Kasten waren, hatten die 15 aktiven Macher der Online-Show seit Oktober 2020 alle Hände voll zu tun, sagt Technik-Chef Pascal Fries auf Anfrage. Er spricht von Hunderten von Stunden, die er und sein Team (Jenny Markus, Simon Fries und Max Schmitt) ins Aufzeichnen, Schneiden und in die Nachbearbeitung der neuen und alten Faschingseinlagen investiert haben.

Geschenkpakete für Fans

Unterwegs hatten die TSV-ler dann noch eine super Idee: Sie kauften bei örtlichen Geschäftsleuten ein und schnürten mit den erstandenen Waren 100 Geschenkpakete, die sie im Rannunger Lebensmittelmarkt Kess, in Herbigs Metzgerei, bei Getränke Leurer und im Rewe-Markt in Maßbach zum Verkauf anboten - Eintrittskarten zur virtuellen Faschingssitzung inbegriffen. "Viel verdient der TSV damit natürlich nicht", sagt Fries. "Uns ging es darum, dass der Rannunger Fasching auch während der Corona-Krise nicht in Vergessenheit gerät." Die Bürger zogen offensichtlich mit, denn 75 dieser Geschenkpackerl sind bereits verkauft.

Online-Sitzung

Teilnahme: Hier geht es auf die Homepage und direkt zur Kartenbestellung. Wer sich eine Karte sichert, bekommt anschließend einen Code zugeschickt, mit dem er sich am 30. Januar und 6. Februar in die Faschingssitzung einwählen kann, jeweils ab 19.11 Uhr. Unter oben genannter Adresse werden auch alle weiteren Fragen zu Technik und Vorgehensweise an den Abenden der Ausstrahlung beantwortet. Isolde Krapf