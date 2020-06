Bischofsheim an der Rhön vor 1 Stunde

Kreuzbergallianz

Bischofsheim: Kreuzbergallianz überprüft ihre Ziele

Pläne und zukunftsweisenden Vorhaben stellte die Kreuzbergallianz in einer gemeinsamen Stadt- und Gemeinderatssitzung in der Elstalhalle in Oberelsbach der Öffentlichkeit vor.