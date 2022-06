"Einmal schneiden, bitte!" Am Montag, 20. Juni, verwandelt sich der Bahnsteig 1 am Schweinfurter Hauptbahnhof wieder in eine kleine Wellness-Oase.

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause lädt die Bahnhofsmission von 14 bis 16 Uhr zum beliebten Beauty Day. Während laut einer Pressemitteilung von In Via Würzburg (Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit Würzburg) Friseurinnen ehrenamtlich für ein professionelles Haarstyling sorgen, kümmert sich eine Kosmetikerin bei den Frauen ums Make-up und die Fingernägel.

Gedacht ist die Veranstaltung für Menschen mit schmalem Geldbeutel. Die kostenlose Aktion wird immer wieder gerne angenommen: "Unsere Gäste blühen dabei richtig auf", so Susanne Brand vom Leitungsteam.

Für Essen und Trinken sorgt die Bahnhofsmission. Außerdem gibt es heuer erstmals orientalisches Gebäck, das die Interkulturelle Frauenarbeit von In Via Würzburg backt. Der katholische Frauenfachverband ist mit der Diakonie Schweinfurt Träger der Bahnhofsmission, heißt es abschließend in der Mitteilung.

Ein Artikel von: acz.