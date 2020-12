Wenn in den kommenden Wochen die Reihen-Impfungen gegen das Corona-Virus beginnen, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass der Impfstoff in Glasfläschchen abgefüllt ist, die aus Münnerstadt stammen. Schon seit Monaten läuft die Produktion bei Nipro (PharmaPackaging Germany GmbH ) auf Hochtouren. Die Pharmaindustrie hat nicht nur am Virus geforscht, sie hatte auch schon frühzeitig vorgesorgt für den Zeitpunkt, in der der Wirkstoff zur Verfügung steht.