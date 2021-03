Eigens für diese Aktion wurden Banner gedruckt, vor denen sich die Protestler postierten. "Die Leute sollen registrieren, dass wir bei der P43 über eine Freileitung reden, die nicht wie Südlink in die Erde kommt", sagt Bad Brückenaus Bürgermeister Jochen Vogel (CSU), gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender des Vereins Rhönlink. Es gebe in der aktuellen Corona-Lage kaum Möglichkeiten, das Thema Fulda-Main-Leitung zu bespielen. Demos oder Bürgerversammlungen könnten nicht stattfinden. "Wir wollen Geschlossenheit demonstrieren und dass man sieht, dass wir aktiv sind", so Vogel.