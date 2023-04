Die 5 besten Clubs & Diskotheken in Bad Kissingen

Bad Kissingen bietet eine kleine Auswahl an Nachtclubs zum Feiern, Tanzen und Spaß haben. Ob du dich für elektronische Musik, Klassiker aus den 80ern und 90ern oder aktuelle Hits interessierst, hier wirst du fündig. Die Clubs haben jeweils eine eigene Atmosphäre und bieten eine große Auswahl an Getränken. Bei dieser Liste haben wir uns an den Google-Bewertungen orientiert.

1# Look – Klein.Stadt.Klub

Das Look ist der Ort, an dem sich Charme, Industrial-Stil und Vielfalt treffen. Hier erwartet dich eine unvergessliche Nacht voller lauter Musik, Tanzen und Spaß.

Im Look ist für jeden Geschmack etwas dabei, von elektronischer bis hin zu live gespielter Musik. Der Club hat eine einzigartige Atmosphäre, die durch den Mix aus urigem Industriecharme und moderner Technik entsteht. Die Lichteffekte und der Nebel machen die Nacht zu einem einzigartigen Erlebnis.

Aber das Beste kommt noch: Hier bekommst du nicht nur tolle Musik, sondern auch eine große Auswahl an Getränken, von Klassikern bis hin zu exotischen Cocktails. Prost auf eine Nacht voller guter Laune und Entspannung.

Look – Klein.Stadt.Klub

Alte Kissinger Straße 19

97688 Bad Kissingen

Telefon: 0971 78548585

www.look-kleinstadtklub.de

Öffnungszeiten: Freitag von 21:00 bis 04:00 Uhr, Samstag von 22:00 bis 05:00 Uhr

2# Bierscheune

Hier kannst du dich mit Freund*innen treffen, tanzen und Spaß haben, während du dich von der vielfältigen Musikauswahl verzaubern lässt.

Die Bierscheune befindet sich am Rande der Innenstadt und den Kuranlagen, was bedeutet, dass du nicht nur direkt im Herzen der Stadt bist, sondern auch von wunderschöner Natur umgeben. Hier triffst du auf Menschen aller Altersklassen, die gemeinsam die Freude am Tanzen und geselligen Beisammensein teilen.

In der Bierscheune kannst du nicht nur zu aktuellen Hits tanzen, sondern auch zu Klassikern aus den 80ern und 90ern. Die urige Atmosphäre sorgt für ein gemütliches Flair und eine entspannte Zeit. Zudem finden regelmäßig Sonderaktionen statt, die für Abwechslung und Überraschung sorgen.

Bierscheune

Schönbornstraße 9, 97688 Bad Kissingen

Telefon: 0971 13023713

https://www.facebook.com/BierScheune/?locale=de_DE

Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag von 19:00 bis 01:00 Uhr, Freitag und Samstag von 19:0 bis 05:00 Uhr

3# Black 68

Hier triffst du auf ein tolles Team, das sich um dein Wohl kümmert und dafür sorgt, dass du dich von Anfang bis Ende wohlfühlst.

Das Ambiente im Black 68 ist schön gestaltet und robust gehalten. Die Getränke-Auswahl bietet dir eine Vielzahl an Möglichkeiten, um dich zu stärken und zu erfrischen. Ob du einen Cocktail bevorzugst oder einfach nur ein kaltes Bier, im Black 68 wirst du definitiv fündig.

Im Black 68 kannst du dich auf eine unvergessliche Partynacht freuen, bei der du zu aktuellen Hits und Klassikern tanzen und feiern kannst. Hier treffen sich Menschen aller Altersklassen, die gemeinsam die Freude am Tanzen und geselligen Beisammensein teilen.

Black 68

Schönbornstraße 9, 97688 Bad Kissingen

Telefon: 0971 13023713

https://www.facebook.com/black68nightlounge/?locale=de_DE

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 19:00 bis 03:00 Uhr

4# Tanzcafé Schönblick

Das Tanzcafé Schönblick ist der perfekte Ort, um einen entspannten Sonntag zu verbringen und neue Menschen kennenzulernen. Hier kannst du in gemütlicher Atmosphäre ein erfrischendes Getränk genießen und zu angenehmer Musik tanzen.

Das Publikum im Tanzcafé Schönblick ist eher für ältere Besucher*innen geeignet, die sich nach einer ruhigeren Umgebung sehnen. Hier hast du die Möglichkeit, dich mit Gleichgesinnten zu unterhalten und neue Freundschaften zu schließen. Egal, ob du alleine oder mit Freund*innen kommst, im Tanzcafé Schönblick wirst du dich garantiert wohlfühlen.

Genieße die angenehme Stimmung im Tanzcafé Schönblick und tanke Kraft vor der neuen Woche. Hier kannst du dich von der Hektik des Alltags erholen.

Tanzcafé Schönblick

Schönbornstraße 24, 97688 Bad Kissingen

Telefon: 0971 4277

Öffnungszeiten: Sonntag von 14:00 bis 18:00 Uhr

5# Rockfabrik Schweinfurt

Du bist bereit für eine Nacht voller Rock und Metal? Dann lasse dir die Rockfabrik in Schweinfurt wärmstens empfehlen. Ob Classic Rock, New Rock, Alternative oder Heavy Metal – hier wird jeder Musikgeschmack bedient. Die Atmosphäre im Club ist einfach atemberaubend: Die schwarzen Wände, die roten Backstein-Details und die Kunstwerke von lokalen Airbrush- und Tattoo-Künstlern sorgen für ein einzigartiges Ambiente.

Mit zwei Bars in der Main Hall, einer in der U-Bahn und einer kleinen, ruhigeren Bar – der Biker's Bar – bist du bestens versorgt. Hier kannst du nicht nur ein kühles Bier genießen, sondern auch einen Snack zu dir nehmen.

Obwohl die Rockfabrik nicht in Bad Kissingen selbst liegt, befindet sie sich direkt in der Nähe. Eine Nacht hier wirst du garantiert nicht vergessen.