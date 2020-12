Sindy Drodowsky aus Bad Kissingen hat wie viele andere berufsttige Eltern ein anstrengendes Jahr hinter sich. Whrend des Lockdowns im Frhling hat sie ihr Tochter nicht in den Kindergarten geben knnen, sondern zuhause betreut und parallel im Homeoffice gearbeitet. Bei ihrem Arbeitgeber , einem Kissinger Steuerbro, ist flexibles Arbeiten mglich - die junge Mutter kann sich zur Not auch abends an den Computer setzen. "Es war sehr herausfordernd. Es war auf alle Flle ein schwieriges Jahr", sagt sie.