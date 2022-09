Bad Kissingen vor 1 Stunde

Gesundheit

Depressionen: Gemeinsame Last

Am Samstag, 1. Oktober, ist Europäischer Tag der Depression. Die Corona-Pandemie hat die Erkrankungen laut WHO 2020 um 25 Prozent ansteigen lassen. Wir fragen, wie Angehörigen damit leben und was sie tun können, damit es auch ihnen besser geht.