Viele Bürgerinnen und Bürger wenden sich aktuell an das Landratsamt Bad Kissingen um zu erfahren, ab wann sie einen Impftermin im Impfzentrum vereinbaren können, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde. Aber: "Weil der Impfstoff gegenwärtig nur in geringen Mengen zur Verfügung steht, werden derzeit noch keine Impftermine vergeben."

Nicht genug Impfstoff

Der dem Landkreis bis dato zur Verfügung gestellte Impfstoff wird von den mobilen Teams zur Impfung der Bewohnerinnen und Bewohner in den Alten- und Pflegeheimen genutzt. Darüber hinaus wird auch das dortige Personal, das Personal der ambulanten Pflegedienste, der Rettungsdienste und auch der Krankenhäuser geimpft. Es handelt sich hierbei um die Personengruppen, die laut Empfehlung der Ständigen Impfkommission am Robert Koch Institut (STIKO) aufgrund der hohen Gefährdung zuerst geimpft werden sollen, so die Erklärung aus dem Landratsamt.

"Sobald eine gesicherte Versorgung mit Impfstoff den Beginn der Impfungen im Impfzentrum zulässt, werden wir unverzüglich zunächst den über 80-jährigen Bürgerinnen und Bürgern unseres Landkreises die Impfung anbieten", so Landrat Thomas Bold (CSU).

Dieser Personengruppe wird zu gegebener Zeit ein Brief zugehen, in welchem die weiteren Schritte erläutert werden. "Ich bitte Angehörige und Bekannte, die älteren Menschen in dem Prozess zu unterstützen und zu begleiten, etwa bei der Terminvereinbarung" so der Landrat weiter.

Bis es so weit ist, bittet er um Verständnis und Geduld: "Für uns alle ist die aktuelle Situation nicht einfach, teilweise auch unbefriedigend. Es gilt nun Ruhe zu bewahren. Wenn in den kommenden Tagen mehr Impfstoff geliefert werden kann, wird der Betrieb im Impfzentrum unmittelbar aufgenommen werden", heißt weiter es in der Pressemitteilung.