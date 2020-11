Es gibt Tage, die sollte man ganz schnell wieder vergessen. Erst habe ich die Lampen nicht bekommen, die ich am Samstag in meiner Wohnung montieren wollte, und dann hat mein Handy am Nachmittag komische Sachen gemacht. Ein Anruf, den ich so auch noch nicht hatte. Mnnerstadts Brgermeister Michael Kastl hat sich ber Facebook-Sprachanruf gemeldet, es war mir neu, dass das berhaupt geht. Das Stadtoberhaupt entschuldigt sich,dass er mich an einem Samstagnachmittag strt. Kein Problem, versichere ich und hre dann von ihm, dass ich jetzt doch eins habe. Und nicht nur ich. Bei der Stadtratssitzung eine Woche zuvor war ein Gremiumsmitglied anwesend, das jetzt positiv auf Corona getestet wurde.Oje, da war ich als Berichterstatter auch, und genau deswegen ruft Michael Kastl an.