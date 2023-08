Wie die Stadt Bad Kissingen in folgender Pressemitteilung erklärt, ist die Villa Carola ein Stück der reichhaltigen Kurgeschichte Bad Kissingens:

Sie wurde zwischen 1845 und 1850 vom Büttnermeister Michael Reuß gebaut. Die ursprüngliche Adresse erinnert an einen weltberühmten Bahnsteig in Kings Cross, London, denn sie lautete: Garitzer Straße 290 ¼. Das Gebäude bekam erst später, in den 1960ern den Namen „Villa Carola“. Namensgeberin dafür war die Tochter der damaligen Besitzerfamilie.

Architekt Stefan Buttler, der neue Eigentümer des prominenten Eckhauses, plant die Reaktivierung der insgesamt 660 qm Fläche auf 4 Ebenen: In den Obergeschossen werden neue Wohnungen entstehen, gekrönt von einem verglasten Penthouse. Im Erdgeschoss ist eine wirtschaftliche Nutzung, z. B. mit Büroräumen, angedacht. Jahrzehnte ist das Gebäude leer gestanden. Nun wird ihm endlich wieder neues Leben eingeflößt. Insgesamt schätzt Buttler die von ihm getätigte Investition auf ca. 2 Mio. Euro inklusive des Grunderwerbs.

Bereits 40 Tonnen Müll hat das Team von Bauherr Buttler aus den Zimmern und dem Keller geräumt. Die alte baufällige Holztreppe wird durch eine Metalltreppe ersetzt, ein Markenzeichen des Architekten, der gerne moderne Bauelemente mit historischen kombiniert. Der Stromanschluss des Hauses ist auch bereits erneuert. In die Zwischendecken der Geschosse wurde ein Loch gebrochen. Darin findet künftig ein Aufzug seinen Platz. Ziel von Buttler ist ein Nullenergiehaus. So soll z. B. eine Dämmung aus Papierschnitzeln von innen aufgebracht werden, eine Wärmepumpe und eine versteckt liegende Photovoltaikanlage sind auch schon eingeplant.

Ein besonderes Schmuckstück wird das Dachgeschoss mit der verglasten Penthouse-Wohnung. Schon jetzt ist der Ausblick vom Dach fantastisch. Von hier aus kann man über die Saale direkt auf die Kernstadt und hinüber zu den Gebäuden der Kuranlagen schauen und über die Historie der Umgebung sinnieren.