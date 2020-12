Bad Kissingen vor 1 Stunde

Geburtstag

Bad Kissingen: Kreiskulturreferent Werner Eberth wird 85

Werner Eberth pflegt den Kapellenfriedhof, ist Träger des Bundesverdienstkreuzes und Kreiskulturreferent. Mehr als 40 Bücher hat er in seinem Leben geschrieben. Am 19. Dezember wird er 85 Jahre alt. Seine Liebe für Heimatkunde zeigte sich schon als kleiner Bub in Würzburg.