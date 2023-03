Bad Kissingen : Nur vier Tage nach Neueröffnung - Traditions-Metzgerei Faber räumt Preise ab

: Nur - räumt ab Bestnoten für "klassische Wurstspezialitäten" in gleich drei Kategorien

Die Metzgerei Faber in Bad Kissingen blickt auf eine ereignisreiche Woche zurück. In den vergangenen Tagen sei alles "Schlag auf Schlag" gegangen, wie Inhaber Thomas Faber jetzt gegenüber inFranken.de berichtet. Zusammen mit seiner Frau führt er die Traditions-Metzgerei, die in diesem Jahr ihr 125-jähriges Jubiläum feiert.

Traditions-Metzgerei Faber hat Ladengeschäft modernisiert

Erst am vergangenen Mittwoch (1. März 2023) feierte die Traditions-Metzgerei Faber in der Bad Kissinger Fußgängerzone nach dreiwöchigen Umbauarbeiten ihre Neueröffnung. "Es war uns eine Herzensangelegenheit, unser Ladengeschäft in der Bad Kissinger Innenstadt zu modernisieren und damit unserer Heimatstadt einen traditionell handwerklichen, aber modernen, weiteren Anziehungspunkt für Metzgerei und feine Kost zu bieten", erklärt Thomas Faber vergangene Woche in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

"Alle im Team haben Lust auf einen großartigen Start [...]", heißt es weiter. Bereits seit Jahrzehnten gelte Faber Feinkost demnach als "die Genussinstitution in Mainfranken".

Diese Stellung sollte sich nach den Ergebnissen des diesjährigen "Bayer. Metzger-Cup" wohl weiter festigen. Die Jury des Wettbewerbs habe nämlich am Sonntag (5. März 2023), nur vier Tage nach der Neueröffnung, gleich drei Produkte aus dem Hause Faber mit Bestnoten ausgezeichnet, wie die Metzgerei jetzt mitteilte. Bei dieser "jährlichen Qualitätsprüfung des Bayerischen Fleischverbandes" prüfen demnach neutrale Sachverständige über 500 Proben sowohl auf deren "optisches und handwerkliches Erscheinungsbild", als auch in puncto Frische und Geschmack. "Zudem wurden von einem akkreditierten Labor die Produkte mikrobiologisch untersucht".

Drei "klassische Wurstspezialitäten" wurden ausgezeichnet

Ausgezeichnet wurden demnach gleich drei "klassische Wurstspezialitäten" der Bad Kissinger Traditions-Metzgerei: die fränkische Rostbratwurst, die Weißwurst und der gekochte Schinken.

"Stellvertretend dürfen wir diese besondere Auszeichnung in unserem 125-jährigen Jubiläumsjahr entgegennehmen und sind deshalb riesig stolz auf unser Team!", so das Unternehmerehepaar Thomas Faber und Johanna Nemeth.