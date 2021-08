Seit 2015 bereicherte das italienische Restaurant "La bella vita" in Bad Kissingen das gastronomische Angebot am Marktplatz. Doch seit wenigen Wochen ist es geschlossen. Inzwischen haben die Wirtsleute Salvatore und Maria Lonetti im Staatsbad Bad Bocklet die Traditionsgaststätte "Rhönstuben" gekauft und wollen nach deren Sanierung und Umwandlung ihr "La bella vita" möglichst ab Ende September in den dortigen Gasträumen weiterführen.

"Schon seit zwei Jahren haben wir ein passendes Objekt zu kaufen gesucht, in dem wir arbeiten und wohnen können", begründet der bisherige Pächter Salvatore Lonetti seine Entscheidung zum Umzug. Außerdem war die Bewirtschaftung des auf zwei Stockwerke verteilten Bad Kissinger Lokals auf Dauer zu mühsam. Kurzerhand suchte Lonetti den Kontakt mit Bad Bocklets Bürgermeister Andreas Sandwall, der ihm im Frühjahr 2020 auf einer vierstündigen Rundfahrt durch alle Ortschaften der Marktgemeinde einige Objekte zeigte. "Am liebsten hätte ich ihn in Steinach gesehen", erinnert sich Sandwall an seine damaligen Gespräche mit dem Gastronomen. "Aber ich bin heilfroh, dass er überhaupt in die Gemeinde kommt."

Es hat ein wenig gedauert

Zwar führte Lonetti manche Gespräche mit Eigentümern anderer Immobilien, doch eigentlich hatte er längst sein Auge auf die seit 2008 leer stehenden "Rhönstuben" im Staatsbad geworfen. "Schon in unserer Brückenauer Zeit hatten wir Kontakt zur Familie des Eigentümers." Doch damals wollte sich dieser noch nicht vom Haus trennen, weshalb sich die Wirtsleute nach sieben Jahren in Bad Brückenau schließlich 2015 für die Übernahme von "Weigands Gaststätte" am Bad Kissinger Marktplatz entschieden.

Erst sechs Jahre später änderte der Rhönstuben-Besitzer endlich seine Meinung und verkaufte nun doch sein Haus an die Lonettis. Im Haus an der Rhönstraße wollen die Wirtsleute nun ihren Traum vom Arbeiten und Wohnen im eigenen Haus verwirklichen. Momentan wird die Gaststätte für etwa 50 000 Euro umfassend saniert und umgebaut. Doch möglichst schon ab Ende September sollen die ersten Gäste im neuen "La bella vita" empfangen werden. In den zwei Gasträumen werden bis zu 70 Personen Platz finden, draußen können bis zu 50 Gäste bewirtet werden.

Schon der vorige Pächter der "Rhönstuben", Lampis Papadopulos, hatte bis zu seinem Wechsel ins Restaurant Laudensack die fränkische Speisekarte durch griechische Spezialitäten ergänzt.

Salvatore Lonetti will nun völlig auf Fränkisches verzichten und seinen Gästen im "La bella vita" ausschließlich mit italienischen Spezialitäten "ein schönes Leben" bieten, sagt er.