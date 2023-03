Update vom 22.03.2023, 14.40 Uhr: Ermittler suchen nach Spaziergänger mit Hund

Nach dem Raubüberfall in der Gemeinde Mainaschaff (Kreis Aschaffenburg), bei dem zwei Unbekannte einen Mainaschaffer niedergeschlagen und seine Tasche geraubt hatten, wenden sich die Ermittler mit weiteren Fragen an die Bevölkerung. Gesucht wird insbesondere ein Spaziergänger mit Hund, der als möglicher Tatzeuge infrage kommt. Dies berichtete die Polizei Unterfranken am Mittwoch (22. März 2023).

Die Aschaffenburger Polizei hat unmittelbar nach der Tat mit Unterstützung umliegender Dienststellen sowie Streifen aus dem benachbarten Hessen und auch mit Diensthunden eine Großfahndung eingeleitet. Auch ein Polizeihubschrauber kam dabei zum Einsatz. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hatte noch am selben Tag die weiteren Ermittlungen übernommen und Fragen an die Bevölkerung gerichtet.

Weitere Ermittlungen: Spaziergänger als möglicher Zeuge gesucht

Im Zuge der Ermittlungen sind die Beamten bereits einer Vielzahl an Zeugenmitteilungen auf die beiden maskierten Täter nachgegangen. Der entscheidende Hinweis war bislang jedoch noch nicht dabei. Die Kripo wendet sich daher erneut an die Öffentlichkeit. Hauptsächlich ein Spaziergänger mit Hund kommt als Zeuge infrage. Er ist bislang noch unbekannt und war noch nicht mit der Polizei in Kontakt getreten.

Der Zeuge wird folgendermaßen beschrieben:

Männlicher Fußgänger mit Hund ( mutmaßlich Schäferhund )

) Soll am Tattag mit einer roten Winterjacke bekleidet gewesen sein

bekleidet gewesen sein Geht angeblich regelmäßig am örtlichen EDEKA-Markt zwischen 5.30 Uhr und 5.45 Uhr mit dem Hund spazieren

Wichtig sind den Ermittlern auch mögliche Zeugen, die im relevanten Zeitraum Fahrzeuge im Bereich des Pfadfinderhauses festgestellt haben. Spaziergänger oder sonstige Passanten, die hier Beobachtungen gemacht haben, könnten für die Tataufklärung von Bedeutung sein. Der gesuchte Spaziergänger und weitere Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg unter 06021/857-1733 zu melden.

Ursprungsmeldung vom 02.03.2023, 6.32 Uhr

Am Donnerstagmorgen gegen 05.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen Raubüberfall in der Straße "An der Senne" in Aschaffenburg ein. Dem aktuellen Stand der Ermittlungen nach hatten zwei unbekannte Maskierte einen Mann, der gerade das Haus verlassen hatte, mit einem Baseballschläger angegriffen und ihm eine Tasche entrissen. Bei dem Inhalt handelt es sich dem Sachstand nach um einen Laptop und Bargeld in noch unbekannter Höhe.



Im Anschluss sind die beiden Männer zu Fuß zunächst in Richtung Bahnhof, weiter am örtlichen EDEKA-Markt vorbei in Richtung einer Unterführung im Bereich des Pfadfinderhauses nahe der B8 geflüchtet. Die Aschaffenburger Polizei hat mit Unterstützung umliegender Dienststellen sowie Streifen aus dem benachbarten Hessen und auch mit Diensthunden eine Großfahndung eingeleitet. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Bislang sind die Täter noch flüchtig.

Über die Angreifer ist bislang wenig bekannt. Sie können wie folgt beschrieben werden:

Zwei männliche Personen

Maskiert

Einer der beiden hatte bei der Flucht eine Tasche umhängen

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen und richtet sich mit nachfolgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat bereits vor der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Ortsgebiet von Mainaschaff gesehen?

Wer hat die Tat möglichweise beobachten können?

Wer hat die Täter flüchten sehen und kann Angaben über die weitere Fluchtrichtung oder ein Fluchtfahrzeug machen?

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Aus der Region: Wer hat Selma Öztürk getötet? Polizei rollt Cold Case neu auf - nach 36 Jahren

Vorschaubild: © Symbolfoto: Antonio/Adobe Stock