Am Sonntagnachmittag (08. November 2020), überprüfte die Polizei eine Menschengruppe am Burgparkplatz in Alzenau im Landkreis Aschaffenburg.

Die sieben Jugendlichen im Alter von 16 bis 20 Jahren, die aus verschieden Hausständen stammten, hatten sich dort offenbar getroffen. Da dies gegen die derzeit gültigen Kontaktbeschränkungen verstößt, wurde das Treffen beendet. Auf die Beteiligten kommen nun Anzeigen zu.