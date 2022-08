In Aschaffenburg brach am Mittwochabend (24. August) gegen 18 Uhr ein Feuer in einem Seniorenheim in der Innenstadt aus. Trotz enger Zufahrtswege konnte der Feuerwehreinsatz reibungslos ablaufen, wie 5Vision ersten Angaben zufolge berichtet.

Einem Interview zwischen 5Vision und dem Pressesprecher der Feuerwehr Aschaffenburg, Andreas Heil, zufolge, wurde die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in einem "Altersheim" alarmiert.

"Kein Fehlalarm": Feuerwehr zu Seniorenheim-Brand alarmiert

"Es hat sich schnell gezeigt, dass es sich nicht um einen Fehlalarm handelt, sondern, dass ein Feuer ausgebrochen war in einer Wohneinheit", so Heil. Zwei Personen seien in der Wohnung gewesen, die von der Feuerwehr gerettet wurden. "Es sind noch zwei weitere Personen über die Drehleiter gerettet worden".

Wegen Rauchgasvergiftungen und leichten Verbrennungen seien die zwei Personen aus der Wohneinheit in ein Krankenhaus gebracht worden, die anderen zwei, habe man vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben. Etwa 30 Feuerwehrdienstleistende seien an dem Einsatz beteiligt gewesen.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.