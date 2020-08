Vermisstensuche nach Jugendlicher in Mittelfranken beendet: In Windsbach im Landkreis Ansbach hat die Polizei über Stunden nach einem 16-jährigen Mädchen gesucht. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken vermeldete, hatten ihre Angehörigen die Jugendliche am Donnerstagabend (20.08.2020) gegen 19.30 Uhr als vermisst gemeldet. Zwischenzeitlich bat die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlichte zu diesem Zweck ein Foto von der Vermissten. Am Freitagabend (21. August 2020) wurde die Fahndung schließlich widerrufen und die Suche beendet.

Um 20 Uhr teilte das Polizeipräsidium mit, dass die 16-Jährige gefunden wurde. Dank eines Hinweises eines aufmerksamen Zeugen wurde die Jugendliche wohlbehalten im Schwabacher Stadtgebiet angetroffen.

Was war zuvor geschehen?

Die Jugendliche war am Donnerstag um etwa 16 Uhr mit ihrem Fahrrad in Windsbach losgefahren und wollte zu ihrem Zuhause in Neuendettelsau fahren - sie kam jedoch nie dort an. Die Polizei Heilsbronn hat deshalb noch am selben Abend eine umfangreiche Suche im Gebiet zwischen Windsbach und Neuendettelsau veranlasst. Es waren unter anderem ein Hubschrauber der Polizei und Personensuchhunde der Polizei und der Rettungshundestaffel des BRK im beteiligt. Auch die Freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden halfen bei der Suche nach der Jugendlichen.

Nach einigen Stunden musste die Suche erfolglos abgebrochen werden, am Freitag (21.08.2020) wurde die Fahndung fortgesetzt. Am Tag war auch eine Reiterstaffel der Polizei im Einsatz, wie ein Polizeisprecher mitteilt. Da das Areal, auf dem nach dem Mädchen gesucht wurde, sehr groß ist, gestaltete sich die Suche als schwierig.

Da die Suche lange Zeit erfolglos verlief, veröffentlichte die Polizei zwischenzeitlich Fotos und eine genaue Personenbeschreibung der 16-Jährigen. Die Bevölkerung sollte so bei der Suche unterstützen.