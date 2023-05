Ausflugstipp im Landkreis Ansbach: der Schlosspark Dennenlohe

der Schlosspark Dennenlohe Größter Rhododendron-Park Süddeutschlands: Freiherr Robert von Süsskind – der "Grüne Baron" – hat gigantischen Schloss- und Landschaftspark erschaffen

Attraktionen und Insellandschaften: Themenbereiche mit vielseitigen Exponaten aus der weltweiten Flora und Fauna

Flohmarkt, Hundespieltage und zahlreiche Veranstaltungen laden auch 2023 zum Verweilen und Entdecken ein

Das Schloss Dennenlohe, ein Ortsteil der Gemeinde Unterschwaningen im mittelfränkischen Landkreis Ansbach, zählt zu den weniger bekannten Ausflugszielen in Franken. Und das, obwohl das 1734 mit all seinen Nebengebäuden erbaute Gemäuer als eines der schönsten Barockensembles in Bayern gilt. Im anliegenden Park haben Besuchende die Möglichkeit, sich den größten Rhododendronpark Süddeutschlands anzuschauen oder den großen Landschaftsgarten zu erkunden. Sabine und Robert von Süsskind – Letzterer auch bekannt als "Grüner Baron" – verwalten und gestalten zusammen in einen stattlichen Besitz aus dem 18. Jahrhundert: eine stilvoll geschlossene, barocke Schlossanlage mit Kavaliershäusern, Orangerie, Stallungen, angrenzendem Gutshof und einem sehenswerten, in den letzten 30 Jahren auf 26 Hektar angewachsenen romantischen Landschaftspark.

Schlosspark Dennenlohe – das verwunschene Garten-Paradies öffnet seine Tore

Seit kurzem dürfen sich Gäste wieder auf eine bunte Vielfalt aus der Welt der Flora und Fauna freuen. Bei dem Umfang an Attraktionen ist es schwer, eine Besonderheit hervorzuheben. Sabine und Robert von Süsskind arbeiten akribisch an einem umfassenden Garten- und Landschaftspark, in dem gefühlt keine Wünsche unerfüllt bleiben. Um einen Überblick zu bekommen, was die Anlage an Einzelbereichen zu bieten hat, haben wir eine Auswahl der beeindruckendsten Orte zusammengefasst:

Auswahl der beeindruckendsten Themenbereiche des Schlossparks:

Labyrinth und Irrgarten aus Thuja (Lebensbäume)

Rhododendron-Park

Bhutanberg mit originalem Tempel aus Bhutan

Chinesisch – Japanischer

Bambuswald

Kakteenhang

Birnbaumterrassen

Elefantengrasfeld

Narzissenhang

Amerikanische Prärie

Rosengrotte

Neben dieser Auswahl besticht die Parkanlage mit einem gesamtheitlich sehr durchdachten Konzept, welche die Flora und Fauna aus verschiedenen Erdteilen widerspiegelt. Beim Erkunden des Parks wird fühlbar, wie die verschiedenen Themenbereiche abgegrenzt – und zugleich ineinander übergehen. Ergänzt wird die Palette an Attraktionen durch eine facettenreiche Insellandschaft: Moorinsel, Theaterinsel, Magnolieninsel, Lotusinsel, Biberinsel und Birkeninsel. Weitere Informationen rund um die Stationen im Landschaftspark liefert der Übersichtsplan vom Schloss Dennenlohe.

Aktivitäten in reizvoller Umgebung: Feiern und Oldtimer fahren im Schlosspark Dennenlohe

Während der Baron als Nobel-Gärtner in Gummistiefeln eigenhändig mäht, säht und pflanzt, kümmert sich Sabine von Süsskind um das Marketing und die Veranstaltungen im privaten Schlosspark. Ob exklusive Firmen-Events, Konzerte oder Ausstellungen, Hochzeiten, Geburtstage oder anderen private Feste – die einzigartige Atmosphäre bietet den idealen Raum für unvergessliche Veranstaltungen. Seit diesem Jahr dürfen sich Gäste auch am hauseigenen Orangerie-Café erfreuen.

Die Gäste können in den Gästezimmern des Schlosses übernachten und die Location für Festlichkeiten jeglicher Art buchen. Zudem steht Gästen ein Catering-Team zur Verfügung. Abgesehen von der Location des Schlosses selbst, stehen auch weitere Orte zur Verfügung, welche für Feierlichkeiten gebucht werden können: der Bhutan-Tempel, die Orangerie, der Lustgarten, der Landschaftspark oder das Marstall Wirtshaus, welches zugleich Restaurant ist.

Das Schloss Dennenlohe und seine Parkanlagen sind ein beliebtes Ausflugsziel, zu dem auch Oldtimerfahrten mit individuellem Programm organisiert werden. Zu erwähnen ist hier besonders die alljährliche Retro Classic Ausfahrt im Juli oder verschiedene ganzjährige Oldtimer-, Youngtimer- oder Sportwagenausfahrten und Rallyes.

Die Veranstaltungs-Highlights in diesem Jahr

Aber auch Antik-Flohmärkte finden 2023 wieder statt. Hier lassen sich Raritäten aus dem Schlossdachboden erkunden.

Alle Termine zu den diesjährigen Veranstaltungen finden sich in der Veranstaltungsübersicht wieder. Hier sind einige der schönsten Veranstaltungen in 2023:

Antiker Flohmarkt – Brocante im Gutshof

Dennenloher Schloss- und Gartentage

Musikveranstaltung: Klangpark

Der Dritte Dennenloher Glückstag

Rosenblütentage

Hundespieltage

Großer Gartenbücherverkauf

Der grüne Baron – "Miss Nellie" Hundefutter, Bio-Apfelsaft und Leinenkleiderlinie

Robert und Sabine von Süsskind sind überzeugte Bio-Bauern und Mitglied bei Bioland. Sie haben 2017 die "Miss Nellie“ Hundefuttermarke gegründet und 2019 eine feine eigene Leinenkleiderlinie, die in Franken hergestellt wird. Sie produzieren und vertreiben seit 2019 Denneloher Bio Wiesen Cobs für Pferde, schlosseigenen Bio-Apfelsaft und den Green Baron Gin für Menschen.

Aktuell arbeiten die beiden in Zusammenarbeit mit der GdS (Gesellschaft der Staudenfreunde) an einem neuen Projekt. Über 13.000 Stauden und 40.000 neue Narzissen lassen sich im Garten der romantischen Ruinenstadt "Ninfa" wiederfinden. Die beiden leben mit ihren Zwillingen Emilie und Poldi, den Pferden Jugador, Fabuloso und Aldente sowie ihren 6 wilden Airedale- und Lakeland-Terriern, mehreren Augsburger Hühnern, Pfauen, Gänsen und Enten in Dennenlohe. Sie freuen sich über Gäste, und führen diese sehr gern selbst durch die Parkanlagen.

Kontaktdaten:

Adresse: Dennenlohe 1, 91743 Unterschwaningen

Dennenlohe 1, 91743 Unterschwaningen Öffnungszeiten: Ab 1. April bis 31. Oktober von 10 bis 17 Uhr

Ab 1. April bis 31. Oktober von 10 bis 17 Uhr Eintrittspreise: Privatgarten-Tagekarten für 16 Euro; Tagestickets und Gartenmessetickets für 15 Euro

Privatgarten-Tagekarten für 16 Euro; Tagestickets und Gartenmessetickets für 15 Euro Internet: Schlosspark Dennenlohe

Schlosspark Dennenlohe Telefon: 09836 96888

09836 96888 E-Mail: info@dennenlohe.de

