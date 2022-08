Ansbach aktualisiert vor 1 Stunde

Energiesparen

Stadt führt weitere Energiesparmaßnahmen ein: Beleuchtung teilweise abgeschaltet, kein Warmwasser in Verwaltungsgebäuden

Auch die Stadt Ansbach reiht sich in die Riege der fränkischen Kommunen ein, die aufgrund der drohenden Gasmangellage Sparmaßnahmen im Energiebereich vornehmen. Ab sofort treten weitere Einschränkungen in Kraft, Oberbürgermeister Deffner appelliert an das Verständnis der Bürger.