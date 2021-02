Ansbach vor 18 Minuten

Körperverletzung

Schülerin (14) mit dem Tode bedroht und geschlagen - Streit unter Teenagern eskaliert

Am Bahnhof in Ansbach kam es zu einem Streit unter einer Gruppe Mädchen, der in Gewalt eskalierte. Dabei wurde eine Schülerin mehrfach ins Gesicht geschlagen.