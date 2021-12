Am Dienstag (14.12.2021) gegen 10.15 Uhr ist es auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Lichtenau und Ansbach zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und zwei Lastwagen gekommen. Im Transporter befanden sich zwei Personen, eine Person wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken auf Nachfrage mitteilte.

Der 38-jähirge Fahrer eines Transporters stieß nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit seinem Fahrzeug kurz vor Ansbach gegen das Heck eines vorausfahrenden Lkw. Dabei kam der Transporter nach links von der Fahrbahn ab und kam auf der Mittelschutzplanke zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer, der Beifahrer tödlich verletzt.

Aufgrund des Unfalls musste die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn für mehrere Stunden gesperrt werden, der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Lichtenau ausgeleitet. In Fahrtrichtung Amberg war die Fahrbahn für etwa eine Stunde gesperrt und anschließend konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Ein Gutachter wurde zur Klärung der genauen Unfallursache hinzugezogen. Die Polizei bittet darum, die Unfallstelle möglichst weiträumig zu umfahren.