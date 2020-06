Weinhotels in Franken: Wo Sie Urlaub für Genießer machen können

Das Maindreieck ist die Sonnenseite Frankens: Das wird Besuchern bewusst, wenn sie mit Gästeführern durch die Weinberge schlendern, beim Wandern oder Radfahren die Landschaft entdecken, Abende mit großartiger Musik erleben oder wenn sie den überwältigenden Anblick der Würzburger Residenz genießen.

Diese Sinnesfreuden lassen sich in Unterfranken auch kulinarisch erleben, wenn die Aromen der fränkischen Weine auf der Zunge explodieren oder die Kreationen der Küchenchefs dem Gaumen schmeicheln. Diese hohe Küchen- und Kellerkunst, für die Franken berühmt ist, empfängt einen im Fränkischen Weinland in Vinotheken, in Restaurants, Weinstuben und Weinbars, in Heckenwirtschaften und bei Weinfesten.

Aber natürlich gibt es in der Weingegend Frankens auch einige Weinhotels, die ihren Gästen Führungen durch die eigenen Weinberge und Verkostungen der Hausmarken anbietet. Und kombiniert mit Wellnessangeboten oder anderen Entspannungsmöglichkeiten, wird daraus ein richtiger Genießer-Urlaub. Wir haben hier 5 attraktive Weinhotels in Franken für Sie zusammengestellt.

Urlaub zum Genießen in Franken: Ausgewählte Weinhotels in der Region

Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!

Sonnenhotel Weingut Römmert in Volkach Das Hotel öffnete seine Pforten erst im September 2019. Überzeugen kann es mit eigenen Gaumenschmeichlern des Weinguts Römmert und fränkischen Spezialitäten im Restaurant mit Sonnenterrasse. Der große Spa-Bereich mit Pools, Saunen, Solebad und Wellnessanwendungen lädt zum Relaxen und Wohlfühlen ein. Die Stadt Volkach bietet darüber hinaus eine Vielzahl von Ausflugsmöglichkeiten. Adresse: Erlachhof 1, 97332 Volkach

Lage: Die Residenzstadt Würzburg ist nur etwa 25 Kilometer entfernt.

Preise: ab circa 180 Euro



Weinhotel Neumühle in Wartmannsroth Das Weinhotel Neumühle ist nicht nur ein Weinhotel, sondern auch Romantikhotel. Eine idyllische Außenanlage, Liegewiesen und ein Spa-Bereich runden das Ambiente ab. Im Restaurant wird man mit feiner Gourmetkost und regionalen Weinen verwöhnt. Das Weinhotel Neumühle befindet sich in direkter Nähe zu Hammelburg, der ältesten Weinstadt Frankens, und garantiert Weinliebhabern einen einzigartigen Urlaub. Adresse: Neumühle 54, 97797 Wartmannsroth

Lage: Hammelburg liegt nur 5 Kilometer entfernt, auch einen Weinwanderweg gibt es dort.

Preise: ab circa 200 Euro



Hotel Schwarzer Adler in Wiesenbronn Direkt am Fuße des Steigerwaldes liegt im Weinort Wiesenbronn das Landhotel mit zugehörigem Weingasthof. Der Hotelchef hegt und pflegt seine eigenen Weinberge am Wachhügel und Geißberg, deren Erzeugnisse dann im Gasthof genossen werden können. Es bieten sich außerdem verschiedene Wandermöglichkeiten rund um die Mainschleife. Adresse: Hauptstraße 21, 97355 Wiesenbronn

Lage: Kitzingen liegt nur 15 Fahrminuten entfernt

Preise: ab circa 90 Euro



Romantik Hotel Zehntkeller in Iphofen Das Romantik Hotel Zehntkeller liegt am Fuße des Steigerwaldes. Neben den biologisch angebauten Weinen schätzen Gäste auch die individuellen Arrangements. Das Hotel eignet sich sowohl als Ausgangspunkt für Entdeckungsreisen im Fränkischen Weinland als auch als Ort der Entspannung, beispielsweise im großzügig angelegten Kräutergarten. Adresse: Bahnhofstraße 12, 97346 Iphofen

Lage: Kitzingen liegt nur 15 Fahrminuten entfernt

Preise: ab circa 154 Euro



Wörners Schloss Weingut & Wellnesshotel in Prichsenstadt Dieses Wellnesshotel ist in einem romantisch anmutenden Renaissance-Schloss mit benachbartem Weingut untergebracht. Im Wellness- und Saunabereich findet sich die passende Entspannung nach Wanderungen in der Weingegend. Die fränkische Küche und das Weingut Cosmowein laden zu gemütlichen Stunden im Schlossrestaurant. Adresse: Neuses am Sand 21, 97357 Prichsenstadt

Lage: Bamberg, Würzburg und Schweinfurt liegen nur je 30 Fahrminuten entfernt

Preise: ab circa 137 Euro



