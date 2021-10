Wo gibt es schöne Wohnmobilstellplätze in Franken? Diese Frage stellen sich derzeit sicherlich viele, die mit dem Wohnmobil den goldenen Herbst noch genießen wollen oder schon fürs nächste Jahr Urlaub planen. Denn immer mehr Menschen entscheiden sich für diese flexible und naturnahe Form des Urlaubs.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Zum einen können Wohnmobil-Urlauber selbst flexibel entscheiden, welche Ziele sie ansteuern und auch spontan die Route ändern oder Abstecher unternehmen. Darüber hinaus bietet eine Reise im Wohnmobil auch ein ursprüngliches Erlebnis ganz nah an der Natur. Und schließlich ist das Wohnmobil ein mobiler "Wohlfühlraum", der an Gemütlichkeit schwer zu überbieten ist. Wir verraten dir hier, wo du in Franken die schönsten Wohnmobil-Stellplätze findest.

1. Winzerfamilie Jonas

Im unterfränkischen Werntal bei Poppenhausen wird auf den Südhängen seit Jahrhunderten Weinbau betrieben. Dort können Gäste eine Weinwanderung in lockerer Atmosphäre zu jeder Jahreszeit unternehmen. Natürlich in Kombination mit entsprechender Aussicht von den Weinbergen.

Auf der Weinanlage gibt es Platz für zehn Reisemobile. Der an einem Radweg gelegene Hof grenzt an ein Naturschutz- und Wandergebiet mit Themenwegen. Haustiere sind auf dem Platz erlaubt.



Frisch- und Grauwasserversorgung: Ja

Stromanschluss: Ja

Preis: 7 Euro

Adresse: Am Stockbrunnen 11, 97776 Eußenheim

Weitere Infos auf der offiziellen Webseite: Winzerfamilie Jonas

E-Mail: ge-jonas@t-online.de

2. Campingplatz Sippelmühle

Die mittelfränkische Metropole Nürnberg im Herzen Bayerns begrüßt die Besucher mit liebevoll restaurierten Fachwerkbauten aus längst vergangener Zeit. Der KNAUS Campingpark Nürnberg im südlichen Stadtteil Langwasser bietet nicht zuletzt durch die Lage zwischen Messegelände, Stadion und dem Volkspark Dutzendteich viele Möglichkeiten für unvergessliche Ausflüge.



Die berühmte Kaiserburg thront nur ungefähr 5 Kilometer vom Campingpark entfernt inmitten von Nürnbergs historischer Altstadt und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln in kurzer Zeit zu erreichen. Ruhe und Entspannung findest du im umliegenden Waldgelände und am Dutzendteich, der seit jeher als beliebtes Naherholungsgebiet der Stadt gilt.



Frisch- und Grauwasserversorgung: Ja

Stromanschluss: Ja

Preis: 20,10 Euro

Adresse: Hans-Kalb-Str. 56, 90471 Nürnberg

Weitere Infos auf der offiziellen Webseite: KNAUS Campingpark Nürnberg

E-Mail: nuernberg[at]knauscamp.de

Tipp: Einen weiteren KNAUS Campingpark finden Sie in Bad Kissingen.

3. Wohnmobilstellplatz Thermenaue

Im oberfränkischen Landkreis Coburg in Bad Rodach liegt der Stellplatz Thermenaue. Eine Brücke entfernt von Thüringen, können Wohnmobilfahrer hier ruhige Momente im Grünen genießen. Außerdem kann man die historische Altstadt erkunden oder in der ThermeNatur reichlich Entspannung tanken. Der modernisierte Wohnmobilplatz beinhaltet 70 Komfort-Stellplätze und eine überdachte Terrasse mit Sitz- und Rastmöglichkeiten. Auch kostenfreies W-LAN wird angeboten.



Frisch- und Grauwasserversorgung: Ja

Stromanschluss: Ja

Preis: 13 Euro

Adresse: Thermalbadstraße 18, 96476 Bad Rodach

Weitere Infos auf der offiziellen Webseite: Wohnmobilstellplatz Thermenaue

E-Mail: thermenatur@bad-rodach.de

Auch interessant für alle, die Urlaub im Grünen mögen: Hier sind besonders schöne Campingplätze in Franken.

4. Stellplatz Bernerhof - Fränkische Schweiz

Das oberfränkische Pottenstein in der Fränkischen Schweiz ist ein staatlich anerkannter Luftkurort. Neben dem Burgmuseum und dem Fränkische-Schweiz-Museum bietet die Stadt noch zusätzlich zwei Brauereien mit selbstgebrautem Bier. Der nur 5300 Einwohner zählende Ort in Oberfranken ist außerdem ein beliebtes Ziel bei Kletterern, da er inmitten des Klettergebiets Nördlicher Frankenjura liegt. Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten bei Pottenstein ist die Teufelshöhle, mit einer Länge von 1,5 Kilometern eine der größten Tropfsteinhöhlen Deutschlands.



Auf dem Stellplatz Bernerhof ist Platz für acht Wohnmobile auf geschotterten Parzellen im Grünen. Es gibt eine Brotzeitstube am Hof, in der man mit Voranmeldung frühstücken kann.



Frisch- und Grauwasserversorgung: Ja

Stromanschluss: Ja

Preis: 10 Euro

Adresse: Prüllsbirkig 1, 91278 Pottenstein

Weitere Infos auf der offiziellen Webseite: Bernerhof

Kontakt: Anfrage-Formular

5. Wohnmobilstellplatz Panorama im Fränkischen Seenland

Camping direkt am See? Das ist im Fränkischen Seenland zum Beispiel im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen möglich. Oberhalb des Dörfchens Enderndorf direkt am Großen Brombachsee befindet sich der Wohnmobilstellplatz Panorama. Das Fränkische Seenland besteht aus drei zusammenhängenden Seen, dem großen Brombachsee, dem kleinen Brombachsee und dem Igelsbachsee. In direkter Umgebung gibt es zudem noch den Altmühlsee und den Rothsee. Rund um die Seen werden reichlich Freizeitaktivitäten angeboten. Reisende, die Entspannung suchen, finden dort auch Bade- und Sandstrände zum Seele-baumeln-lassen.



Frisch- und Grauwasserversorgung: Ja

Stromanschluss: Ja

Preis: 10 Euro

Adresse: 91174 Spalt / Enderndorf

Weitere Infos auf der offiziellen Webseite: Wohnmobilstellplatz Brombachsee

E-Mail: kontakt@wohnmobilstellplatz-brombachsee.de

6. Wohnmobilstellplatz Ebern

Der unterfränkische Wohnmobilplatz Ebern liegt nahe zur Altstadt, dem Naturpark Haßberge mit zahlreichen Ausflugsmöglichkeiten und dem deutschen Burgenwinkel. Insgesamt bietet der ganze Stellplatz Kapazität für 60-70 Wohnmobile. Der Platz ist zentral nahe der historischen Innenstadt gelegen, mit Blick auf die Stadtmauer und die Altstadt. Einkaufsmöglichkeiten, Gaststätten, Metzgerei und Hallenbad befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Stellplatz.



Frisch- und Grauwasserversorgung: Ja

Stromanschluss: Ja

Preis: 8 Euro

Adresse: Rittergasse 3, 96106 Ebern

Weitere Infos auf der offiziellen Webseite: Wohnmobilstellplatz Ebern

E-Mail: touristinfo@ebern.de

7. Campingplatz Insel in Bamberg

Die Campinginsel liegt mit 500 Metern Uferlänge an der Regnitz, zwischen den Regnitzauen am südlichen Ausgang des Bamberger Ortsteils Bug. Kapazitäten hat die Insel für 40 Dauercamper und 140 Stellplätze plus "Zeltler". Hunde sind in den ihnen zugewiesenen Bereichen erlaubt.



Frisch- und Grauwasserversorgung: Ja

Stromanschluss: Ja

Preis: ab 10 Euro

Adresse: Am Campingplatz 1, 96049 Bamberg

Weitere Infos auf der offiziellen Webseite: Campinginsel Bamberg

E-Mail: buero@campinginsel.de