Betrügerpaar kam über zwei Jahre in Wiesbadener Luxushotel unter

kam über zwei Jahre in unter Kosten von fast einer Viertelmillion Euro nicht beglichen

von fast einer nicht beglichen Ehemann führte den Betrug sogar noch fort

Ein kurioser Betrugsfall ereignete sich in der hessischen Hauptstadt Wiesbaden, wo ein Ehepaar gemeinsam ein Hotelzimmer für über zwei Jahre gemietet und die Rechnung nicht beglichen habe. Der SWR berichtet darüber, welche Strafe dem 60-jährigen Angeklagten und seiner Frau jetzt droht.

Hohe Rechnung in Wiesbadener Luxushotel: Das Paar leistete nur eine "kleine" Anzahlung

Der SWR berichtet darüber, dass das Ehepaar bereits Mitte 2019 ein Zimmer in dem 5-Sterne-Hotel in Wiesbaden gemietet hatte. Laut Anklage hätten die beiden mit ihrem Betrug Kosten von fast einer Viertelmillion verursacht. Darunter fielen Übernachtungskosten von fast 140.000 Euro und Extrakosten von über 90.000 Euro an, die sich im Laufe der zwei Jahre angesammelt hatten.

Anfangs habe der Mann noch Anzahlungen geleistet. Diese hätten sich in Höhe von rund 5.600 Euro befunden. Danach habe er allerdings nicht mehr bezahlt.

Wie die beiden Ehepartner es geschafft haben, mehr als zwei Jahre in dem Luxushotel zu leben, ohne je wieder zu bezahlen, bleibt ein Rätsel. Die Staatsanwaltschaft konnte diesen Aspekt auch auf Erkundigung des SWR nicht klären. Auch vonseiten des Hotels wollte man sich nach Nachfrage von inRLP.de nicht dazu äußern.

Mit der gleichen Masche: Betrüger kam noch in weiterem Hotel unter

Der 60-jährige Angeklagte habe sich, wie der SWR berichtet, nur kurze Zeit später ein weiteres Hotel in Wiesbaden zum Opfer gemacht. Dort habe er ungefähr vier Monate lang gewohnt und wieder einen Teil der Kosten nicht bezahlt.

Auch hier habe er zu Beginn seines Aufenthaltes wieder Zahlungen geleistet, diese später aber eingestellt. Daraufhin habe man die Polizei informiert.