Eine 24-Jährige aus Visselhövede in Niedersachsen hatte am Donnerstag (16. Februar 2023) eine gruselige Begegnung. Auf ihrem Weg zur Arbeit entdeckte sie drei Wölfe - und die Tiere rannten auf sie zu. Das berichtete die junge Frau der "Kreiszeitung".

Der Vorfall ereignete sich am helllichten Tag. Gegen 13.30 Uhr hatte sich die 24-Jährige mit ihrem E-Bike auf den Weg zur Arbeit gemacht. Als sie an einer Weide vorbeikam, habe sie sich gewundert, wieso die Pferde dort "nervös hin- und hergaloppieren". "Wird wohl der Hund sein, der am Zaun entlangläuft, habe ich mir noch gedacht", erzählte sie im Gespräch mit der "Kreiszeitung". Beim genaueren Hinschauen stellte sich jedoch heraus: Es war kein Hund, der rund 60 Meter entfernt von ihr stand, sondern ein Wolf. Das Tier sei zudem nicht alleine unterwegs gewesen.

Frau von drei Wölfen verfolgt: "Habe ihren Atem gehört"

Insgesamt drei Wölfe rannten plötzlich auf sie zu. Die junge Frau wendete daraufhin ihr E-Bike und versuchte zu fliehen. Die Wölfe verfolgten die Radlerin jedoch. "Ich habe abwechselnd nur noch gebrüllt und geweint", so die 24-Jährige. Bis auf vier, fünf Meter seien die Raubtiere an sie herangekommen. "Ich habe sie deutlich wahrgenommen und ihren Atem gehört." Erst am Ortseingang gaben die Tiere ihre Verfolgung auf.

Das E-Bike wurde dabei möglicherweise zum Lebensretter der Frau. "Keine Ahnung, wie die Begegnung mit den drei Wölfen ausgegangen wäre, wenn sie mich erreicht hätten", zitiert sie die "Kreiszeitung". "Fakt ist, dass sie mich über eine Strecke von rund 200 Metern verfolgt haben und ich ihnen vermutlich nur mit dem Turbo-Gang meines E-Bikes entkommen konnte."

Ihren Horror-Trip habe sie den Berichten zufolge dem ehrenamtlichen Wolfsberater Jürgen Cassier aus dem Nachbarort Kirchwalsede gemeldet. Dem NDR gegenüber gab Cassier an, er habe "wenig Zweifel" daran, dass es sich tatsächlich um Wölfe handelte. In der Region lebe ein größeres Rudel. Außerdem sei es "höchst unwahrscheinlich", dass die Frau stattdessen drei freilaufende Wolfshunde, die ähnlich wie Wölfe aussehen, auf einmal getroffen habe.

Was tun, wenn ich einem Wolf begegne? Das rät ein Experte

Das Verhalten der Wölfe war aber durchaus merkwürdig. Cassier habe vorher noch nicht gehört, dass Wölfe Menschen verfolgt hätten. In diesem Fall könnte es daran liegen, dass die Frau die Flucht ergriffen habe. "Es ist wichtig, nicht unnötig den Jagdinstinkt der Wölfe zu wecken", sagte Cassier der "Kreiszeitung". Er rät stattdessen dazu, stehen zu bleiben oder langsam rückwärts zu gehen. Lautes Rufen soll ebenfalls helfen, einen das Tier zu vertreiben.

Noch bis Mitte März ist die Paarungszeit von Wölfen, daher ist besondere Vorsicht geboten. Alle Verhaltensregeln für eine Begegnung mit einem Wolf, auch für Hundebesitzer,liest du hier.