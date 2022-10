Die 18-jährige Zeynep aus Flörsheim ist an Blutkrebs erkrankt

aus Flörsheim ist an erkrankt Suche nach geeigneter Stammzellenspende läuft

läuft DKMS ruft zur Hilfe auf

Zeynep aus Flörsheim am Main ist an Blutkrebs erkrankt. Die 18-Jährige erhielt vor Kurzem die Diagnose, die ihr Leben verändern sollte. Sie bemerkte blaue Flecken an ihrem Körper und erinnert sich, dass es daraufhin ganz schnell ging. Ihre Familie und Freund*innen haben nun, gemeinsam mit der DKMS, einen Aufruf gestartet, der Zeynep das Leben retten soll.

Zeynep hat die Diagnose Blutkrebs: "Im ersten Augenblick habe ich einen Schock bekommen"

Wie die DKMS in einer Presseinformation mitteilte, entdeckte sie vor einigen Monaten zuerst jene ungewöhnlichen blauen Flecken an ihrem Körper und dann folgten auch schon Erschöpfung, Appetitlosigkeit und Übelkeit. Deshalb suchte die 18-Jährige einen Arzt auf.

Nach einer Blutabnahme folgte dann das Entsetzen: Zeynep ist an Blutkrebs erkrankt. Danach ging alles sehr schnell. Sie wurde noch am selben Tag ins Krankenhaus eingeliefert. Gegenüber der DKMS erinnert sich Zeynep: "Im ersten Augenblick habe ich einen Schock bekommen. Nach dem Schock habe ich mich etwas erholt und für mich selbst gesagt, dass ich mich nicht so leicht runterkriegen lassen werde."

Sehr wichtig seien Zeynep vor allem ihre Familie und Freund*innen. Von ihrer Familie werde sie als hilfsbereiter und liebenswerter Mensch beschrieben. Doch nun benötigt die Flörsheimerin selbst Hilfe in Form von gesunden, blutbildenden Stammzellen.

DKMS hilft: Online-Registrierungsaktion gestartet

Wie eine Verantwortliche der DKMS auf Nachfrage von inRLP.de mitgeteilt hat, sei die Familie, gemeinsam mit Freund*innen von Zeynep, aktiv auf die DKMS zukommen und hätte um Hilfe gebeten. Daraufhin hätte man innerhalb kürzester Zeit eine Online-Registrierungsaktion ins Leben gerufen, um Zeyneps genetischen Zwilling so schnell es geht zu finden.

"Trotz der kurzen Zeit, seit der Aufruf gestartet wurde, erfahren wir aktuell bereits eine Welle der Hilfsbereitschaft für Zeynep und andere Patient*innen weltweit", so die Sprecherin der DKMS. Für die Angehörigen und Freund*innen der 18-Jährigen heißt es nun abwarten. In der Zwischenzeit bestehe ihr Alltag aus Medikamenten und Chemotherapie, bis die lebensnotwendige Stammzelltransplantation durchgeführt werden könne.

So kannst du Lebensretter*in werden

Leben retten kann kinderleicht sein. "Am schnellsten kann Zeynep und anderen Patient*innen weltweit über folgenden Link geholfen werden: www.dkms.de/zeynepbeyza. Hierüber kann sich jeder, der gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, ein Registrierungsset nach Hause bestellen", erklärt die Sprecherin der DKMS.

Da die Neuaufnahme jeder Spenderin und jedes Spenders erhebliche Kosten beinhaltet, helfen der DKMS auch Geldspenden. Diese können über folgendes Konto eingereicht werden:

DKMS Spendenkonto

IBAN: DE69 7004 0060 8987 0003 98

Verwendungszweck: ZEY001, Zeynep

Über die DKMS bittet die Familie: "Lasst euch registrieren, um Zeynep und anderen Betroffenen eine Chance auf ein zweites Leben zu schenken!"