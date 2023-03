Die Supermarktkette Edeka ist bekannt für ihre außergewöhnlichen Werbespots. Spätestens seit dem "Supergeil"-Werbevideo mit Friedrich Liechtenstein kennen viele die Edeka-Spots. Die Videos sind aber nicht immer ganz unumstritten.

2019 löste Edeka mit einer Werbung bereits Diskussionen aus: Für ein Video zum Muttertag wurde die Supermarktkette wegen Sexismusvorwürfen vom Werberat gerügt. Auch mit einem Spot zum Thema Plastik und Umweltschutz stieß Edeka nicht nur auf Begeisterung. Jetzt hat das Unternehmen ein neues Werbevideo veröffentlicht - in Zusammenarbeit mit der Alzheimer Forschung Initiative e.V.

Neuer Edeka-Werbespot: Darauf zielt die Oster-Aktion ab

Das Video soll die Oster-Aktion 2023 von Edeka vorstellen. In dem dunkel gehaltenen Video mit melancholischer Hintergrundmusik ist eine ältere Frau in ihrer Wohnung zu sehen. Sie bereitet alles für ein Weihnachtsfest mit der Familie vor.

Ein Hupen kündigt an, dass die Tochter der Frau mit ihren Kindern angekommen ist. Die Tochter betritt die Wohnung und reagiert mit Tränen in den Augen, als sie die Weihnachtsdeko sieht. "Frohe Weihnachten!", ruft ihr ihre Mutter entgegen. Als auch die Kinder in die Wohnung gerannt kommen, stellt die junge Frau ihren Osterkorb mit den Ostereiern kurzerhand zur Seite und die Familie feiert Weihnachten statt Ostern.

Der Spot endet mit der Einblendung "In Deutschland erkranken jedes Jahr 300.000 Menschen an Demenz. Das Verwechseln der Kalendertage kann ein erstes Anzeichen sein." Um auf die Erkrankung aufmerksam zu machen, hat Edeka daher in Zusammenarbeit mit der Alzheimer Forschung Initiative e.V. den "Weihnachtshasen" entwickelt. Der Weihnachtshase ist ein Schokoladenhase, wie man ihn zu Ostern kennt - allerdings im Weihnachtsgewand.

Spendenaktion zu Ostern: Das steckt hinter dem "Weihnachtshasen"

"Zur Aktion im Frühjahr 2023 gibt es den Weihnachtshasen aus dem Osterfilm in unseren Edeka-Märkten", schreibt Edeka auf seiner Webseite. Für jeden verkauften Weihnachtshasen wolle die Supermarktkette einen Euro an die Alzheimer Forschung Initiative e. V. spenden. "Damit möchten wir Flagge zeigen und die Aufmerksamkeit auf die besonderen Herausforderungen lenken, mit denen Alzheimer-Patienten und ihre Familien konfrontiert sind."

Bisher stößt der Spot auf viel Lob. "Wie immer ziemlich groß! Und wieder bin ich dankbar für jeden, den ich gesund in die Arme schließen kann. Ihr trefft auch mich jedes Mal mitten ins Herz. 'Frohe Weihnachten' euch allen", schreibt etwa eine Zuschauerin unter dem Spot auf YouTube. "Groß. Emotional. Werbewirksam auf eine nahbare, menschliche Art. Danke dafür", kommentiert ein anderer. Die ersten Kund*innen haben schon angekündigt, auf die Suche nach dem Weihnachtshasen zu gehen.

