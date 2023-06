Das Internet vergisst nicht. Das bekommt jetzt auch die CSU zu spüren. Die Schwesterpartei der CDU hatte am Donnerstag (1. Juni 2023) in alter Oppositionsmanier die Ampel-Regierung und insbesondere Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) auf Twitter kritisiert - und eine Antwort vom Möbelriesen Ikea bekommen. Mittlerweile hat die CSU ihren Tweet gelöscht.

Gegenstand der Kritik war das umstrittene Heizungsgesetz des Wirtschaftsministers. Laut dem Gesetzentwurf soll von Anfang 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben werden. Der Umstieg soll dabei sozial abgefedert werden. Details sind aber heftig umstritten. Vor allem die FDP will Nachbesserungen, hatte die Deutsche-Presseagentur (dpa) berichtet.

CSU kritisiert Robert Habeck - und bekommt es mit Ikea zu tun

Auch die CSU ist wenig begeistert von dem Gesetz und twitterte am Donnerstag: "Habeck will sein #Heizungsgesetz 'besser machen'. Wir fragen uns: Die wievielte Nachbesserung ist das? Dazu könnte er ein Kinderbuch schreiben: Habeck und die 100 Nachbesserungen. Klar ist: Das Gesetz ist von vorne bis hinten vermurkst, verkorkst, bekloppt und gehört in die Tonne."

Dem Möbelunternehmen Ikea hat dieser Tweet nicht gefallen. Allerdings nicht wegen des politischen Inhalts, vielmehr stört sich das schwedische Unternehmen an der Grafik, die im Tweet verwendet worden war. "Wir sehen auch bei euch Nachbesserungsbedarf, unter anderem beim Markenrecht – Finger weg von unserem Aufbaumännchen!" Im Tweet der CSU war nämlich eine Abbildung zu sehen, auf der das aus den Ikea-Montageanleitungen bekannte Männchen zu sehen war. Dazu eine Sprechblase mit den Worten: "Habeck & die 100 Nachbesserungen."

Bis zum Freitag (2. Juni 2023) erhielt der Antwort-Tweet des Ikea-Deutschland-Accounts dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) zufolge Tausende Likes und wurde mehrere Hundert Male geteilt. Inzwischen hat die CSU ihren Tweet allerdings kommentarlos gelöscht. Zu sehen ist er aber immer noch auf zahlreichen Screenshots und im Internetarchiv Wayback Machine.

"Finger weg von unserem Aufbaumännchen!" - CSU löscht Kritik-Tweet

Viele User*innen amüsierten sich über die Ikea-Antwort. Ein Nutzer etwa schrieb: "Können eure Anwälte die mal zu so einem richtigen Paket falten, so wie das nur IKEA kann?" Auch ein anderer User konnte sich den Wortwitz nicht verkneifen und stellt fest: "Ikea vermöbelt einfach anders."



Das könnte dich auch interessieren: