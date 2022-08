Er ist der Held seines Landes: Wolodymyr Selenskyj

Doch nun scheint der innere Zusammenhalt, mit dem die Ukraine unter der Führung Selenskyjs Russland gegenübertrat, zu bröckeln. Der Grund: Selenskyj wird vorgeworfen, er habe bereits Monate vor der Invasion Russlands Warnungen über einen möglichen Angriff erhalten - diese aber nicht publik gemacht.

Mitte August erklärte er in einem Interview mit der Washington Post sein Handeln.

Der Präsident räumte Mitte August in einem Interview mit der „Washington Post" ein, dass er Kriegswarnungen aus westlichen Ländern, die es bereits Monate vor Kriegsbeginn gab, nicht an die Öffentlichkeit weitergab. Selenskyj argumentierte, er habe die Bevölkerung nicht in Panik versetzen wollen. „Wenn wir das kommuniziert hätten – und das wollten einige Leute, die ich nicht nenne –, dann hätte ich seit letztem Oktober monatlich 7 Milliarden Dollar verloren", betonte er. „Und in dem Moment, wenn die Russen angegriffen hätten, hätten sie uns innerhalb von drei Tagen gefangen genommen."

"Wir sind jetzt stärker, als wir vor der Invasion waren.

Our position is more correct, and I believe that this is the most important thing, because only an internally strong country can somehow resist.