Ohio vor 51 Minuten

Bei Baumarbeiten: Junger Mann wird 20.000 Mal von Killerbienen gestochen - künstliches Koma

In den USA hat ein junger Mann versehentlich in ein Nest "afrikanisierter Honigbienen" geschnitten. Nach Angaben seiner Familie wurde er 20.000 Mal gestochen und in ein künstliches Koma versetzt. Was steckt hinter den aggressiven Insekten?