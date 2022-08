Die Kanadierin Miriam Porter, auch bekannt als "thekindtraveler" auf TikTok, hat am 5. August 2022 ein Video auf der Social-Media-Plattform von ihrem Flug von Toronto nach Frankfurt hochgeladen. So weit, so ungewöhnlich. Da die Flugreise zehn Stunden dauerte und die Journalistin keine Möglichkeit hatte, sich etwas zu essen vorzubereiten, bestellte sie im Flugzeug etwas Veganes. Eine vegane Mahlzeit zu bekommen, ist nicht immer so einfach. Aber damit, was die Airline ihr servierte, hatte die kanadische Veganerin nicht gerechnet.

Das Video, in dem die Journalistin von ihrem Erlebnis berichtet, ging auf TikTok viral. Zu sehen ist zunächst die junge Frau, wie sie mit Maske im Flugzeug sitzt. Dazu schreibt sie "pov: you are on an Air Canada flight for over ten hours and order vegan meals". "pov" steht für "point of view" also deutsch für "Standpunkt." Die Floskel wird häufig auf TikTok benutzt, wenn User*innen von ihren Erlebnissen erzählen. Porter schildert also nochmal die Situation: Sie befindet sich auf einem zehn Stunden dauernden Flug und hat ein veganes Essen bestellt.

Essen im Flugzeug: Airline serviert Veganerin Wasser

Das Video geht weiter und zeigt, was der TikTokerin als veganes "Menü" angeboten wurde. "meal 1 😭" - so betitelt Porter das Bild einer Flasche Wasser. Diese sollte wohl ihr Hauptgang sein. Doch auch der zweite Gang ist kein kulinarisches Highlight. Hat sie vorher noch etwas bekommen, was man wenigstens zu sich nehmen kann, wird ihr nun eine leere Serviette serviert.

Aber ganz leer ausgehen, musste die Kanadierin glücklicherweise nicht. Ein*e Flugbegleiter*in habe ihr Brötchen und Obst aus der Business-Klasse organisiert. So konnte sie immerhin etwas essen, auch wenn es nicht das originellste Menü war.

Einige Nutzer*innen kritisierten die Veganerin. Sie solle nicht so hohe Ansprüche haben und sich einfach selbst veganes Essen mitbringen. Doch die Journalistin entgegnet: "Bevor ihr sagt, bring dein eigenes Essen mit, das tue ich sonst immer, aber dieses Mal hatte ich einfach keine Zeit, um etwas vorzubereiten." Deshalb habe sie das Menü erst kurz vor Abflug buchen können.

Kritik an der Airline und ihrem veganen Angebot

Das Kurzvideo wurde über 1500 Mal kommentiert. Die meisten User*innen stehen hinter der Veganerin. "Airlines liefern lieber schrecklichen Service als Geld zu verlieren, so scheint es", so stellt sich ein User auf Porters Seite.

Eine andere schreibt: "Warum sollten Sie Ihr eigenes Essen mitbringen müssen? Air Canada sollte in der Lage sein, veganes, koscheres und Halal auf Lager zu haben". Eine Nutzerin scheint sogar die Antwort auf die Frage, warum die Airline nur eine Flasche Wasser parat hatte, zu haben. Sie erklärt: "Wenn Sie im Flugzeug eine besondere Mahlzeit wünschen, denken Sie daran, diese mindestens 72 Stunden vor dem Flug zu buchen".

Porter hatte aber ihr Ticket erst 24 Stunden vor dem Abflug gebucht. So hatte sie keine Chance auf eine vernünftige vegane Verpflegung.