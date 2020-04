Dortmund vor 19 Stunden

Corona-Krise

DJ veranstaltet Balkon-Party - Polizei feiert mit Blaulicht mit

Ein DJ aus Nordrhein-Westfalen hat am Freitag eine Balkon-Party veranstaltet. Zwei Stunden lang beschallte er die Nachbarschaft. In Zeiten von Corona-Partys rückte die Polizei an - und feierte mit.