Mit rund 140 Gästen, darunter auch zahlreiche Promis und hochrangige Politiker war die Hochzeit von Bundesfinanzminister Christian Lindner und Franca Lehfeldt wahrscheinlich die Feier des Sommers. Doch die vielen Politiker brauchten auch einige Schutzmaßnahmen bei der Party auf Sylt.

Bundeskanzler Olaf Scholz, Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und CDU-Chef Friedrich Merz sind nur ein paar der zahlreichen Politik-Promis, die besonderen Schutz benötigten. Und die Maßnahmen zahlen sie nicht selbst. Die Kosten für die erhöhte Sicherheit werden hingegen von den Steuerzahlern getragen.

Security für Lindner-Hochzeit: Steuerzahler tragen die Kosten

Wie viel genau die Sicherheitsvorkehrungen die deutschen Steuerzahler allerdings gekostet haben, möchte die Bundesregierung nicht preisgeben. Die Antwort des Finanzministeriums auf eine Kostenanfrage des Bundestagsabgeordneten Christian Görke (Die Linke) liegt nun dem "Business Insider" vor.

Katja Hessel, parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium, schreibt in ihrer Antwort: "Bei der Hochzeit handelt es sich um eine private Veranstaltung, die von der Bundesregierung nicht organisiert oder vorbereitet wurde". Laut ihrer Antwort mussten demnach alle Gäste der Hochzeit, die einen Sitz in der Bundesregierung haben, die Kosten für die Teilnahme an der Feier selbst tragen.

Von dieser Regelung ausgenommen ist jedoch der Personenschutz und die Anreise in Dienstfahrzeugen. Beide Punkte trugen immens zu den zusätzlichen Kosten der Hochzeit bei. Eine genaue Nummer zu diesen Kostenpunkten gab Hessel in ihrer Antwort allerdings nicht.

Bundeskriminalamt organisierte Sicherheit: keine genauen Kostenangaben möglich

Da die Kosten für das Bundeskriminalamt (BKA) aus "den vorhandenen Haushaltsansätzen getragen und in der Regel - so auch hier- nicht einsatzbezogen gesondert erfasst" werden, kann Hessel hier keine genauen Angaben zu den Kosten machen. Denn das BKA organisierte den Personenschutz und weitere Sicherheitsmaßnahmen rund um die Hochzeit.

Besonders empört über die Zahlungslast der Steuerzahler ist Görke wegen einer kürzlichen Entscheidung Lindners, ein neues Entlastungspaket, vor allem für Geringverdiener, frühestens im nächsten Jahr zu verabschieden.

Aufsehen erregte bei der Hochzeit von Franca Lehfeldt und Christian Lindner allerdings nicht nur die Security, sondern auch das Hochzeitskleid und die Kirche, in der die Trauung abgehalten wurde.