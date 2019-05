Wirsberg vor 46 Minuten

Neue Location

Wirsberg: Sterne-Koch Alexander Herrmann betreibt ab sofort einen Freibad-Kiosk

Der wahrscheinlich einzige Sterne-Kiosk in einem Freibad steht in Franken. Alexander Herrmann hat den "Kiosk 1955" des Wirsberger Sommerbades übernommen und bietet Schwimmbad-typische Leckereien an.