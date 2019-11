Tierheim Hof schockiert über Tiermessie-Fall

32 Katzen aus 60-Quadratmeter-Wohnung befreit

Alle Tiere sind älter, Katzenbabys sind verschwunden

Das Tierheim Hof Erlalohe berichtet auf seiner Facebook-Seite von einem Fall von Animal-Hoarding. 32 Katzen konnten vom Tierschutzverein Hof und Umgebung aus einer schlechten Tier-Haltung befreit werden.

Tierheim Hof: Katastrophale Umstände für Katzen

Auf knapp 60 Quadratmetern hausten die Tiere bei ihrem vorherigen Besitzer. Wie lange sie unter diesen Umständen leben mussten, ist jedoch unklar. Da alle Katzen bereits 10 Jahre oder älter sind, waren es vermutlich Jahre. Nicht nur sei die Wohnung viel zu klein für die zahlreichen Tiere gewesen sein, "die Wohnung war wirklich sehr übel riechend", so Christa Langer, Mitarbeiterin des Tierheims. "Als die Katzen dann hier ankamen, hat das ganze Tierheim danach gerochen - so was hatten wir noch nicht". Dazu komme, dass Katzen sich oft nicht untereinander verstehen - 32 Katzen auf so engem Raum zu halten, das sei unverantwortlich.