In den letzten 20 Jahren stieg die installierte Photovoltaikleistung fast um das 350-fache an. Schon damals, als die Europäische Union noch ein Ersatzprogramm für Atomenergie in Form von mehr Kohlestrom ins Auge fasste, erfand Holger Laudeley als Pionier der Energiewende das sogenannte Balkonkraftwerk. Heute sind steckerfertige Erzeugungsanlagen - so der Fachbegriff - zurecht in aller Munde.

Die Vorteile der Mini-PVs gegenüber großen Solaranlagen liegen auf der Hand:

einfache Installation ohne notwendige Vorkenntnisse, ohne Handwerke oder Elektriker

ohne notwendige Vorkenntnisse, ohne Handwerke oder Elektriker geringe Kosten , die sich nach wenigen Jahren amortisiert haben

, die sich nach wenigen Jahren amortisiert haben bis 600 Watt Leistung nicht genehmigungspflichtig

perfekt geeignet für Mieter*innen zur Installation auf Balkon, Terrasse oder im Garten - ohne Handwerker