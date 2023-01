Verbraucherzentrale gibt Tipps: Stromanbieter locken Neukunden mit Boni - doch das ist der Haken

Aktuelle Strom- und Gaspreis-Lage

Aufgrund der stark angestiegenen Strom- und Gaspreise versucht jede*r zu sparen, wo es möglich ist. Denkst du über einen Wechsel deines Versorgers nach, könnten dir die oft sehr attraktiven Boni auffallen, die für Neukund*innen angeboten werden. Hinter den Rabatten verbergen sich jedoch häufig Kostenfallen. Wir verraten dir, worauf du jetzt achten solltest.

Preise für Strom und Gas

Die stark angestiegenen Kosten für Gas und Strom stellen für Bürger*innen in Deutschland eine besondere Herausforderung dar. Ab dem Jahr 2023 sollen die sogenannten Preisbremsen dafür sorgen, dass die Energiekosten wieder bezahlbar werden und die Versorgung sicher ist. Dies soll so funktionieren, dass der Gaspreis für private Haushalte bei 12 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt wird; bei der Fernwärme greift der Preisdeckel ab 9,5 Cent je Kilowattstunde.

Bei den Strompreisen gilt für private Haushalte: Bei 40 Cent pro Kilowattstunde wird 80 Prozent des historischen Verbrauches gedeckelt. Der Marktpreis muss demzufolge nur noch für 20 Prozent des Verbrauchs gezahlt werden.

Trotz der steigenden Preise versuchen Strom- und Gas-Versorger, Neukund*innen zu locken. Der Grund dafür: Neue Verträge enthalten meist höhere Preise als diejenigen, die bereits für bestehende Kund*innen gelten. Die Großhandelspreise schwanken immer wieder und die Tarife bleiben für Verbraucher*innen oft intransparent. Läuft dein Vertrag nun aus und du musst dich für einen neuen entscheiden, begibst du dich in einen Irrgarten von hunderten Anbietern und möglichen Verträgen, die jeweils an verschiedene Bedingungen geknüpft sind. Sich hier durchzukämpfen und alles zu durchblicken, ist für niemanden einfach. Gerade deshalb ist es nicht unwahrscheinlich, dass du durch die Boni eines Anbieters angelockt wirst. Was jedoch zunächst wie ein gutes Angebot wirkt, kann für dich schnell zu einer Kostenfalle werden.

Das solltest du bei einem Bonus-Tarif unbedingt beachten

Fallen die Rabatte für Neukund*innen nach einer Zeit weg, sorgen lange Vertragslaufzeiten und undurchsichtige Kündigungsbedingungen oft dafür, dass du lange in dem teuren Vertrag gehalten wirst. Die Verbraucherzentrale gibt verschiedene Tipps, was du bei Bonus-Tarifen für Strom und Gas beachten solltest. Wählst du einen Tarif mit Bonus, solltest du deinen Energievertrag unbedingt regelmäßig im Blick behalten.

Da die Tarife ab dem zweiten Vertragsjahr oft sehr teuer werden, solltest du spätestens dann einen weiteren Wechsel einplanen. Im zweiten Jahr sind es meist hohe Arbeits- und/oder Grundpreise, die für eine höhere Rechnung sorgen. Für einen Wechsel ist es wichtig zu wissen, wann und wie du dies tun kannst. Hat der Vertrag eine Mindestlaufzeit von zwei Jahren und du kannst gar nicht früher wechseln, solltest du dies kritisch hinterfragen.

Vorsorge ist wichtig: Du solltest immer vorab prüfen, an welche Bedingungen die Boni geknüpft sind. Sind die Bonusbedingungen für dich trotz Blick in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) unklar und nicht verständlich, solltest du lieber von dem Tarif absehen. Stimmen die Bedingungen für dich, solltest du im Anschluss auch die Auszahlung der versprochenen Boni prüfen. Es ist möglich, dass Anbieter den Bonus erst nach Anmahnung auszahlen.

Fazit

Möchtest du deinen Strom- oder Gas-Tarif wechseln, ist die Wahl nicht leicht. Immerhin möchtest du möglichst einen Vertrag abschließen, bei dem du so viel wie möglich sparen kannst. Werden dir als Neukund*in zahlreiche Boni versprochen, solltest du jedoch lieber erst einmal kritisch die Konditionen prüfen. Andernfalls kann es passieren, dass du in einen Vertrag mit einer langen Mindestlaufzeit und hohen Preisen nach Ablauf der Boni gelockt wirst.