Schwarze Löcher: Wie gefährlich sind die mysteriösen Himmelsphänomene wirklich?

Könnte ein Mensch sich einem Schwarzen Loch nähern, gehen Forschende von einem extrem bizarren Erlebnis aus. Weil ein Schwarzes Loch eine so extrem starke Anziehungskraft hat, umkreist sogar Licht das Loch. Das liegt an der sogenannten Photonenspäre. „Eine Photonensphäre ist ein Ort, an dem die Schwerkraft so stark ist, dass sich das Licht im Kreis bewegen kann. Ein Photon könnte dementsprechend dafür sorgen, dass Licht vom Hinterkopf eines Menschen weg, einmal um das Schwarze Loch herumgezogen und dann von den Augen wahrgenommen werden. Die Folge: "Man könnte den eigenen Hinterkopf sehen", heißt es in einem Erklärungsversuch der NASA.

Die Schwerkraft verändert auch den Lauf der Zeit selbst. Je stärker die Schwerkraft, desto langsamer vergeht die Zeit. Am Ort des Eintritts in das Schwarze Loch, dem sogenannten "Ereignishorizont", ist dieser Effekt am stärksten. Man selbst könnte beobachten, wie sich das Universum um einen herum zu beschleunigen scheint, während es für andere aussieht, als bewege man sich nur noch in Zeitlupe. Könnte man aus dem Schwarzen Loch wegfliegen, würde man feststellen, dass für den Rest des Universums tausende von Jahren vergangen sind - quasi eine Reise in die Zukunft. An dem sogenannten "Ereignishorizont" wird die Zeit unter dem Einfluss der Schwerkraft so verzerrt, dass für jede Sekunde, die man im Inneren des Lochs verbringt, unendlich viel Zeit zu vergehen scheint.

Schwarzes Loch würde Menschen in dünnen Faden verwandeln

In der Realität ist kein Entkommen aus einem Schwarzen Loch möglich, da dafür eine Kraft und Beschleunigung höher als Lichtgeschwindigkeit notwendig wäre. Würde ein Mensch einem Schwarzen Loch zu nahekommen, würde ihn ein sehr qualvoller Tod erwarten. Durch die sogenannte „Spaghettisierung“ würde der menschliche Körper so stark auseinander gedehnt, bis nur noch ein dünner Faden aus extrem heißem Plasma übrig ist. Denn: Die Beschleunigung von Körpern ist nahe dem Ereignishorizont unendlich. Dieser extrem schmerzhafte Tod kann, abhängig von der Größe des Schwarzen Lochs, sogar sehr lange dauern.

Dieser Effekt tritt deutlich wahrscheinlicher bei kleineren Schwarzen Löchern auf. Bei sehr großen Schwarzen Löchern könnte man das Eintreten in das Schwarze Loch vielleicht sogar überleben. Dann würde man sehen wie der Rest der Galaxie immer kleiner und kleiner wird, bis man letztlich durch die extrem starke Schwerkraft zerquetscht wird. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass alles, was von einem Schwarzen Loch zerquetscht wird, zu denselben Bestandteilen Materie zerdrückt wird. Egal, was es vorher einmal war.

Manche Theorien, wie die Relativitätstheorie, können Schwarze Löcher jedoch gar nicht beschreiben oder erklären. Bei Umständen wie einer unendlichen Raumkrümmung oder einer nicht endlichen Dichte ergeben bekannte Naturgesetze keinen Sinn mehr. Der stärkste Punkt eines Schwarzen Punktes, die sogenannte „Singularität“ hat keine Oberfläche und kein Volumen. Sie wirkt quasi wie ein nicht berechenbarer Fehler.

Mathematik funktioniert bei der Erforschung von Schwarzen Löchern nicht

Am Ende steht jedoch die Erkenntnis, dass es keine Beweise dafür gibt, wie es exakt in einem Schwarzen Loch aussieht und auch nicht dafür, was eine Singularität ist. Es wäre sogar möglich, dass die Singularität etwas ganz anderes ist, als aktuell angenommen wird.

Für die Erde geht keine Gefahr von einem Schwarzen Loch aus. Dafür ist es zu weit von unserem Planeten entfernt. Außerdem haben Schwarze Löcher sogar eine wichtige Funktion. Forschende teilen die Annahme, dass Schwarze Löcher Galaxien in ihren Umlaufbahnen stabilisieren.