"Weihnachtswunder" am Himmel zu sehen

Jupiter und Saturn treffen sich

"Große Konjunktion" das letzte Mal 1623 sichtbar

Man könnte es als kleines Weihnachtswunder betrachten: Am Montag, 21. Dezember 2020, kommt es zu einem Rendezvous der etwas anderen Art - und auch noch über der umgangssprachlichen Wolke sieben. Wo erst die Geminiden als zahlreiche Sternschnuppen über Franken zu sehen waren, bündelt sich bald das strahlende Licht zweier Planeten zu augenscheinlich einem.

"Große Konjunktion": Jupiter und Saturn werden "Eins"

Jupiter und Saturn, die beiden größten Planeten des Sonnensystems, werden am 21. Dezember am Himmel kaum zu übersehen sein. Der Grund: Jupiter und Saturn kreisen eigentlich in unterschiedlichen Zeiten um die Sonne. Jupiter braucht ungefähr zwölf Jahre und Saturn knapp 30 Jahre. Nur alle 20 Jahre kommt es zu einer "Überschneidung" und die beiden Planeten kommen sich deutlich näher als sonst. Dieses Spektakel ist unter Astrologen als "Große Konjunktion" bekannt.

Die "Große Konjunktion" hat es zuletzt am 31. Mai 2000 gegeben, allerdings konnte man die beiden Planeten nicht leuchten sehen, da sie zu nah an der Sonne standen. Ähnlich nah wie 2020 kamen sich die beiden Planeten bereits 1623. Bereits ab dem 17. Dezember 2020 können wir das Treffen im Südwesten beobachten, sobald die Dämmerung eintritt. Bereits gegen 18 Uhr gehen Jupiter und Saturn jedoch schon wieder unter.

Besonders spannend: Am 17. Dezember 2020 gesellt sich der Mond in Form einer Sichel zu den beiden strahlenden Sternen dazu - dann sollten sie kaum zu übersehen sein. Ihren großen Höhenpunkt finden sie allerdings am 21. Dezember 2020 - dem Tag der Wintersonnenwende. Dieser Tag ist der kürzeste des ganzen Jahres - in Deutschland wird es ungefähr nur acht Stunden hell sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Astrophysikerin besorgt: Steht der "Weltuntergang" bevor?