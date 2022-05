Am Freitag, dem 27. Mai, fliegt ein gigantischer Asteroid nahe an der Erde vorbei. Nahe heißt in diesem Fall vier Millionen Kilometer. Eine Gefahr besteht also nicht – spannend ist das Ereignis für Astronomie-Begeisterte dennoch.

Der Asteroid mit der wenig poetischen Bezeichnung 7335 (1989 JA) hat einen Durchmesser von etwa 1,8 Kilometern und ist damit einer der größten Felsbrocken, die der Erde nahekommen.

So schnell nähert sich 7335 (1989 JA)

Das„Center for Near Earth Object Studies (CNEOS)“ der Nasateilt auf seiner Seite mit, dass am Freitag ein gewaltiges Objekt die Erde passiert. Der Asteroid 7335 (1989 JA) fliegt in vier Millionen Kilometern Entfernung an uns vorbei.

Das klingt weit entfernt, ist aber letztlich nur in etwa der zehnfache Abstand zwischen Erde und Mond. Damit ist der Asteroid ein Erdnahes Objekt (NEO), stellt aber keine akute Gefahr dar. Er ist das größte Objekt, das in diesem Jahr die Erde passiert.

Der Asteroid 7335 (1989 JA) nähert sich mit rund 13 Kilometern pro Sekunde, das sind etwa 76.000 Kilometer pro Stunde. Er dreht sich in rund 12 Stunden einmal um die eigene Achse. Das Objekt taumelt ab dem 27. Mai wieder von uns weg und kommt der Erde erst am 23. Juni 2055 wieder nahe, dann aber in 27 Millionen Kilometern Abstand. Der Asteroid umkreist die Sonne aber etwas schneller: Für eine Runde um die Sonne braucht er zwei Jahre und vier Monate.

Nasa beobachtet rund 29.000 erdnahe Objekte

Der Asteroid 7335 (1989 JA) wurde im Jahr 1989 am 1. Mai entdeckt und als erdnahes Objekt eingestuft. Er ist größer als 99 Prozent aller übrigen bekannten erdnahen Objekte und damit im Fokus der Nasa. Die Nasa beobachtet mehr als 29.000 erdnahe Objekte und behält deren Flugbahnen im Auge, jedoch sind die meisten davon nur sehr klein.

So groß ist 7335 (198 JA) in etwa Doppelt so groß wie das höchste Gebäude der Welt, der Burj Khalifa in Dubai, ist der Asteroid in etwa. Die Darstellung ist rein fiktiv, was die Form des Objekts betrift. Nasa / inFranken.de +1 Bild

Als erdnahe Objekte werden alle astronomischen Objekte definiert, die sich auf mindestens 48 Millionen Kilometer der Erde nähern.

Am 30. Mai nähert sich etwa das Objekt (2021 KO2) auf rund 470.000 Kilometer – dieser Brocken ist allerdings nur rund 10 Meter groß und damit auf der Größen-Skala der erdnahen Objekte recht weit unten.

Was müsste passieren, damit 7335 (1989 JA) einschlägt?

Zum Abschluss noch ein kleines Rechenbeispiel, um abzuschätzen, was eine minimale Entfernung von vier Millionen Kilometern bedeutet. Hätte der Asteroid 7335 (1989 JA) seinen Kurs im Moment seiner maximalen Entfernung zur Erde um etwa 5 Grad geändert, würde er auf die Erde prallen oder ihr extrem nahekommen.

Um solch ein großes Objekt derart vom Kurs abzubringen, ist allerdings einiges an Kraft notwendig und das ist nicht sehr wahrscheinlich.

Als Hinweis noch für alle Mathematik-Cracks, die jetzt nachrechnen: Die obige Rechnung ist nur eine sehr ungefähre Näherung, um die Auswirkungen kleiner Abweichungen im Kurs eines Objekts zu verdeutlichen. Flugbahnen astronomischer Objekte sind nicht gerade und von vielen Faktoren beeinflusst und somit nur sehr komplex zu berechnen.

