Fast-Fashion: schnelllebige Trends und Massen an Kleidung. Der übermäßige Kleidungskonsum stellt ein immer relevanter werdendes Problem dar. Was Fast-Fashion genau ist, kannst du im Artikel "Fast-Fashion: 3 Gründe, wieso du deinen Konsum überdenken solltest" nachlesen.

Mit Dr. Dina Barbian vom Nachhaltigkeitsinstitut in Nürnberg haben wir über das Problem "Fast-Fashion" gesprochen. Außerdem gibt die Expertin wichtige Tipps für einen nachhaltigen Kleidungskonsum und verdeutlicht, worauf man als Konsument*in achten kann.

Generationengerechtigkeit - Nachhaltigkeit im Brundtland-Bericht

inFranken.de: Frau Barbian, wie würden Sie Nachhaltigkeit definieren?

Dr. Dina Barbian: "Es gibt im wissenschaftlichen Sinne eine Definition, die bis heute am häufigsten zitiert wurde und das ist die Definition aus dem Brundtland-Bericht. Dieser ist benannt nach Gro Harlem Brundtland - ehemalige norwegische Ministerpräsidentin -, die Vorsitzende der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung war. Die Kommission hat 1987 einen Report herausgegeben mit dem Titel „Unsere gemeinsame Zukunft“ und darin wurde das erste Mal überhaupt die nachhaltige Entwicklung definiert und fast alle WissenschaftlerInnen beziehen sich auf diese Definition.

Dort heißt Nachhaltigkeit, dass wir heute unseren Bedürfnissen nachgehen dürfen, aber in einer Art und Weise, dass auch zukünftige Generationen ihren eigenen Bedürfnissen genauso nachgehen können. Es geht also um Generationengerechtigkeit. Wir dürfen die Ressourcen der Erde nutzen, aber so, dass auch zukünftige Generationen die gleichen Zugangsmöglichkeiten haben."

Unser Interview soll über das Phänomen "Fast-Fashion" aufklären. Was genau ist das denn eigentlich?

"Fast-Fashion hat sich als Begrifflichkeit erst so richtig in den vergangenen zehn Jahren etabliert. Fast-Fashion heißt, dass wir aufgrund der Dumping-Preise im Kleidungsbereich Kleidung konsumieren und wieder wegwerfen können, weil es billig ist. Und das, ohne zu überlegen, wie groß der Schaden an der Umwelt ist."

Trotz Katastrophe in Bangladesch: "Ich habe das Gefühl, dass sich nicht viel geändert hat."

Die Fast-Fashion-Industrie lebt davon, viel Kleidung in schlechter Qualität herzustellen. Was heißt das denn für die Arbeiter*innen, die diese Kleidung produzieren?

"Wachgerüttelt wurde die Welt, als im April 2013 in Bangladesch in Rana Plaza die Fabrik eingestürzt ist, mit über tausend Toten. Da hat sich gezeigt, dass wir hier in den reicheren Regionen der Erde dafür zuständig sind, dass andernorts solche katastrophalen Bedingungen herrschen - es dort keine Arbeitssicherheit und keinen Gebäudeschutz gibt. Das lohnt sich einfach für die Unternehmen vor Ort, die müssen auch keine Auflagen einhalten. Für uns als Konsument*innen ist es auch schwierig, diese Auflagen zu kontrollieren und vielen ist es sehr wahrscheinlich auch egal, weil wir hier billige Klamotten haben wollen.

Das kann man einmal so betrachten, dass der einzelne Unternehmer die Gewinne haben will, dadurch, dass er billige Produkte anbietet. Aber auf der anderen Seite muss man das auch in einem globalen Stil betrachten, also über die globalen Lieferketten. Unsere globalen Lieferketten sind so effizient wie noch nie, das heißt, es lohnt sich sogar über diese weiten Wege, Kleidung zu uns zu verschiffen und trotzdem sind die Dinge so billig. Das heißt, vor Ort müssen dann katastrophale Zustände herrschen. Einmal dadurch, dass die Arbeiter*innen wenig Geld bekommen, sogar so wenig, dass sie kaum ihre Familien ernähren können, oder es reicht gerade so. Außerdem arbeiten sie unter katastrophalen arbeitsschutzrechtlichen Bedingungen, das heißt 14 oder mehr Stunden am Tag - und das wird so hingenommen. Ich habe das Gefühl, dass sich nicht viel geändert hat."

Durch die Massen an Kleidung entsteht viel Müll. Wie wirkt sich denn die Fast-Fashion-Industrie auf die Umwelt aus?

"Die Fast-Fashion-Industrie wirkt sich in zweierlei Arten und Weisen auf die Umwelt aus. Einmal muss man das in der vorgelagerten Lieferkette sehen, denn die ganzen Färbemittel und Chemikalien oder Behandlungsmethoden für die Kleidung sind auch umweltschädigend. Das andere ist, am Ende von der Lieferkette, also wenn Kleidung weggeworfen wird. Und es ist nun mal leider so, dass im Schnitt ein T-Shirt nur elf Monate lang getragen wird. Wir haben einen unheimlich schnellen Umschlag, das hat sich leider in den letzten Jahrzehnten verschlechtert. Früher wurden Kleidungsstücke länger getragen. Durch die Dumping-Preise hat sich die Zeit verkürzt und es entstehen auch immer mehr Kleidungsstücke, die auch noch eine schlechtere Qualität haben. Aus Polyester besteht bereits über 50 Prozent all unserer Kleidung und davon ist der Grundstoff nun einmal Erdöl.

Unsere Kleidung besteht aus Polyester - der Grundstoff dessen: Erdöl

Polyester baut sich in der Umwelt nicht so gut ab. Es entstehen dann immer größere Kleidungsmüllberge, das ist die nachgelagerte Lieferkette, die auch durch die Chemikalien belastet sind. Das schadet der Umwelt. Aber auch die schiere Menge, die anfällt, beeinflusst unsere Umwelt, weil wir diese Kleidungsstücke kaum verwerten. Nicht gebrauchte Kleidung wird zum großen Teil gespendet, aber die Stücke haben so eine schlechte Qualität, dass die gar nicht so gut weiterverwendet werden können. Es gab jetzt auch schon Länder, die unsere Sachen wieder zurück verschifft haben. Am besten wäre es - auch wenn sich das drastisch anhört - jegliche Kleidungsstücke, die als Müll anfallen, in einer Müllverbrennungsanlage zu verfeuern, um daraus Energie zu gewinnen. Das ist meines Erachtens viel besser, als die Kleidungsstücke in andere Länder zu bringen, die mit der Kleidung nichts anfangen können. Es ist zum einen eine Ressourcenverschwendung und zum anderen wird die Kleidung auch dort nicht getragen, wird also nicht genutzt."

Was kann man als Konsument*in tun, um gegenzusteuern? Woher weiß man denn, dass ein Kleidungsstück nachhaltig produziert wurde?

"Es gibt mittlerweile sowohl im Lebensmittelbereich als auch im Kleidungsbereich ganz viele gute und schlechte Label. Gute Siegel im Kleidungsbereich sind der blaue Engel, EarthPositive, die Fair Wear Foundation, Fairtrade Textile Production, GEPA, Global Organic Textile Standard (GOTS). Auch PRO PLANET und iVN BEST Naturtextil sind gute Siegel. Das sind die Siegel, bei denen wir damals im Institut gesagt haben, die genügen diesen Kriterien, sie sind sozial fair, aber auch ökologisch in Ordnung. Neben dem Blick auf die Siegel sollte man sich ebenfalls das Herkunftsland der Kleidung anschauen. Es gibt Hersteller in Deutschland, die nur Naturtextilien produzieren, das sind unter anderem Versandshops wie hessnatur, Avocado Store, Grüne Erde, Gudrun Sjöden und Waschbär Versand."

Haben Sie Tipps für einen nachhaltigen Umgang mit Kleidung, die Sie den Leser*innen mit auf den Weg geben können?

"Worauf man auch achten kann als Konsument*in ist, dass wenn ich etwas kaufe, das sehr lange zu tragen. Einmal ein hochwertiges Kleidungsstück kaufen, dabei auf Qualität achten, und dieses Stück lange tragen. Und wenn man es dann selbst nicht mehr haben will, dann kann man es weitergeben. Was man auch noch machen kann: Öfter mal Secondhand einzukaufen, also selbst diese Kreislaufwirtschaft forcieren, selbst daran teilhaben."





Über die Expertin: Dr. Dina Barbian, Wirtschaftsingenieurin, Promotion in Nachhaltigkeitsökonomie, ist seit 2012 Leiterin des Instituts für Nachhaltigkeit (Institute for Sustainability) in Nürnberg. Sie hält Vorlesungen zu den Themen "Digitalisierung & Nachhaltigkeit", "Nationale Nachhaltigkeitsstrategien" und „Supply-Chain-Management“.

Sie ist Autorin von Büchern und Fachartikeln zu vielen verschiedenen interdisziplinären Themen wie Digitalisierung, Industrie 4.0, Nachhaltigkeit, Kreislaufökonomie oder Dekarbonisierung.