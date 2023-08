Die Sommer ist zurück und die zweite Augusthälfte punktet Temperaturen um 30 Grad. Nicht nur draußen, sondern auch in deinen vier Wänden staut sich jetzt die Hitze. Um eine angenehme Temperatur Zuhause zu erhalten, eignet sich eine mobile Klimaanlage. Auch zum Luftentfeuchten und je nach Gerät auch zur Luftfilterung kannst du eine mobile Klimaanlagen verwenden. Für diese benötigst du nur eine Steckdose und ein Fenster für das Abluftrohr und schon kannst du dich abkühlen.

Abkühlung für deine vier Wände: Vorteile einer mobilen Klimaanlage

Bewohner*innen von Dachwohnungen kennen das: An heißen Sommertagen staut sich die Hitze in den eigenen vier Wänden, wo es sich wie in einer Sauna anfühlt. Mit einer Klimaanlage kannst du das Rauminnere um ein paar Grad abkühlen. Aber auch die Luftfeuchtigkeit kann dank einem Klimagerät reduziert werden. So ist es Zuhause im Hochsommer gleich viel angenehmer.

Egal ob du in einer Mietwohnung wohnst, ein Haus besitzt oder in einer Dachgeschosswohnung wohnst: Mobile Klimaanlagen lassen sich in jedem Raum mit Fenster einsetzen. Durch die Tragbarkeit des Geräts kannst du flexibel entscheiden, welchen Raum du abkühlen möchtest. Fest montierte Split-Klimaanlagen hingegen sind effizienter, hier erfährst du alles Wissenswerte.

Das gilt es beim Kauf und der Installation zu beachten

Mobile Klimaanlagen unterscheiden sich nicht nur in ihrem Preis und ihrem Design, sondern auch an ihrer Kühlkapazität (BTU). Je nach Dämmung und Raumgröße wird eine unterschiedliche Kühlleistung gefordert. Diese kannst du mit diversen Klimarechnern online berechnen. Zudem lohnt es sich, beim Kauf auf eine gute Energieeffizienzklasse zu achten, den Geräuschpegel der Anlage und deren verschiedene Funktionen zu vergleichen. Für Allergiker empfiehlt es sich, das Vorhandensein eines Luftfilters zu prüfen.

Mobile Klimageräte können flexibel im Innenbereich aufgestellt werden und müssen nicht an der Hausfassade angebracht werden. Um die heiße Luft abzuleiten, wird ein Abluftrohr durch ein offenes Fenster nach draußen gleitet. Daher solltest du bei der Installation beachten, dass du die mobile Klimaanlage so aufstellst, dass das Abluftrohr bis zum Fenster reicht. Zudem solltest die Klimaanlage nicht direkt neben deinem Bett installieren, um so Erkältungen zu vermeiden.

TCL-Aktion: Bei diesen mobilen Klimageräten sparst du 24 Prozent

Es gibt eine Vielzahl an mobilen Klimageräten, welche sich in ihren Funktionen und der Ausstattung unterscheiden. Für die Benutzung der mobilen Klimaanlagen benötigst du nur eine Steckdose und ein Fenster.

Alle hier aufgeführten Geräte besitzen eine Vielzahl an Funktionen, wie zum Beispiel eine Timer- und Sleep-Funktion, einen Kühlungs-, Lüfter- und Entfeuchtungsmodus, einen leicht zu reinigenden und herausnehmbaren Luftfilter und eine einstellbare Ausblasrichtung. Du kannst die Geräte bequem von einem Zimmer ins andere befördern, da sie praktische Laufrollen und einen flexibel verstellbaren Abluftschlauch besitzen. Über ein benutzerfreundliches Bedienfeld an der Oberseite der Anlage oder über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung lassen sich die Geräte bequem bedienen. Diese drei Modelle sind in der Spätsommer-Aktion bei ACTEC stark reduziert.

TCL Klima 7000 BTU mobiles Klimageräts: Spare jetzt 24 Prozent

Diese Klimaanlage eignet sich für Räume mit einer maximalen Größe von 25 Quadratmetern. Die Klimaanlage ist in weiß* oder spacegrau* erhältlich.

Die Leistung der mobilen Klimaanlage mit Abluftschlauch auf einen Blick:

Hersteller: TCL

BTU: 7000

Schall­leistungs­pegel max.: 64 db(A) re1 pW

Kältemittel: R290 (GWP 3)

Energieeffizienzklasse: A

Luftleistung: 290 m³/h

Raumgröße bis: ca. max 25m²

Abmessungen (B×H×T): 320 x 670 x 320 mm

Gewicht: 24,5 kg

Abluftschlauchlänge: 1,5 m (Verstellbar: 250mm - 1500mm)

Preis: 178,90 Euro (UVP: 235 Euro, du sparst 56 Euro)

TCL Klima 9000 BTU 2,6 kW mobiles Klimagerät: Erhalte 24 Prozent Rabatt

Mit einer Kühlleistung von 9000 BTU / 2,6 Kilowatt ist die mobile Klimaanlage von TCU in Räumen bis zu 25 Quadratmetern einsetzbar. Im Lieferumfang enthalten sind neben der Klimaanlage ein Abluftschlauch mit einer Länge von bis zu 1,5 Metern, Passstücke für den Abluftschlauch, eine Fensterschiene und eine Fernbedienung. Die Klimaanlage ist in schwarz* oder weiß* verfügbar.

Die Technischen Daten des mobilen Klimageräts mit Abluftschlauch im Überblick:

Hersteller: TCL

BTU: 9000

Schallleistungspegel max.: 65 db(A) re1 pW

Kältemittel: R290 (GWP 3)

Energieeffizienzklasse: A

Luftleistung: 290 m³/h

Raumgröße bis: ca. max 26m²

Abmessungen (B×H×T): 435 x 715 x 350 mm

Gewicht: 30 kg

Abluftschlauchlänge: 1,5 m

Preis: 198,60 Euro (UVP: 261 Euro, du sparst 63 Euro)

TCL Klima 12000 BTU 3,2 kW: Bei ACTEC 94 Euro günstiger

Dieses mobile Klimagerät mit einer Kühlleistung von 12000 BTU eignet sich für die Kühlung von Räumen mit einer Größe von bis zu 32 Quadratmetern. Es ist in weiß* und in schwarz* erhältlich. Für eine komfortable Installation und Bedienung sind im Lieferumfang eine Fernbedienung, eine Fensterschiene und ein Abluftschlauch inkl. Passstücke für diesen neben der Klimaanlage enthalten.

Die wichtigsten technischen Daten der mobilen Klimaanlage mit Abluftschlauch:

Hersteller: TCL

BTU: 12000

Schallleistungspegel max.: 65 db(A) re1 pW

Kältemittel: R290 (GWP 3)

Energieeffizienzklasse: A

Luftleistung: 330 m³/h

Raumgröße bis: ca. max 32m²

Abmessungen (B×H×T): 435 x 715 x 350 mm

Gewicht: 32 kg

Abluftschlauchlänge: 1,5 m

Preis: 279 Euro (UVP: 367 Euro, du sparst 88 Euro)

Was es sonst bei ACTEC gibt - unser Sortiments-Check

ACTEC hat sich in den letzten Monaten einen Namen für günstige Solarlösungen gemacht. Solar-Komplettsets, Wechselrichter, Stromspeicher und Solarmodule - alles erhältlich im Online-Shop von ACTEC. Das Sortiment wird durch Wallboxen und Wärmepumpen vervollständigt. ACTEC hat sich auf Produkte spezialisiert, die dir helfen sollen, die Umwelt zu schonen und dein Leben einfacher zu machen. Mit den vorgestellten mobilen Klimaanlagen wird das Sortiment um energieeffiziente Klimageräte erweitert. So kannst du dein Zuhause stromsparend kühlen.