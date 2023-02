Jeder kennt es: Will man einen Brief oder ein Päckchen verschicken, muss man nicht zwingend bis zur nächsten Postfiliale gehen. Dafür reicht es schließlich, das gewünschte Objekt ausreichend frankiert in einen der zahlreichen gelben Einwurfbriefkästen der Deutschen Post zu werfen.

Diese Kästen findet man für gewöhnlich auch in den meisten kleineren Ortschaften, wodurch sie für jedermann gut erreichbar sein sollten. Unterhalb des Einwurfschlitzes findet sich am Briefkasten dann noch eine Auflistung der Leerungszeiten. Neben der genauen Uhrzeit finden sich auch die Tage, an denen der Kasten jeweils geleert wird.

Einwurfbriefkästen mit rotem Punkt: Das hat es damit auf sich

Dabei fällt auf, dass nicht alle Kästen täglich geleert werden, sondern es bei manchen sogar mehrere Tage dauern kann. Dafür findet sich oft auch eine Auflistung mit Briefkästen in der Nähe, bei denen die Briefe erst später am Tag abgeholt werden. Das ist besonders für Briefe, die möglichst schnell ankommen sollen, sehr nützlich.

An der Tafel mit den Leerungszeiten findet sich bei manchen Briefkästen auch ein aufgeklebter roter Punkt. Dieser hat eine besondere Bedeutung, die den Meisten wahrscheinlich nicht bekannt ist. Dabei steht dieser kleine Punkt für eine Information, die jeder kennen sollte.

Der rote Punkt an Briefkästen bedeutet schlicht und einfach, dass diese an jedem Tag, also auch an Sonn- und Feiertagen geleert werden. Für Briefe mit Fristen oder besonders eilige Einschreiben sind diese Kästen also die perfekte Wahl.

Bequem online nachschauen: So findest du Briefkästen mit dem roten Punkt

Leider findet man immer weniger dieser roten Punkte an den Briefkästen der Deutschen Post, da die Zahl dieser bewusst reduziert wird. Um herauszufinden, wo einer dieser Kästen in deiner näheren Umgebung steht, reicht ein Blick auf die Website der Deutschen Post. Dort kann man nach Briefkästen suchen und über den Filter "Sonntagsleerung" schnell fündig werden. Wenn du es also das nächste Mal mit einem Brief besonders eilig hast, weißt du in Zukunft, wo du damit hin musst.

