Auch im Jahr 2023 gibt es in Supermärkten und Discountern einige Veränderungen, wie inFranken.de bereits berichtet hat. Was allerdings immer gleich beleibt, der Stress und die Hektik beim Einkauf vor Feiertagen. Und auch vor Ostern wird sich daran nichts ändern. Zuletzt hat sich mit Kaufland einer der Lebensmittelriesen dazu geäußert und Tipps gegeben, welche Tage sich gut für den Einkauf eignen und welche Lebensmittel man an welchen Tagen für die Feiertage kaufen sollte. Und auch bei Lidl kennt man das Problem. Hier versucht man auf besondere Weise seinen Kunden den Stress zu nehmen.

Was einige Verantwortliche in der Lebensmittelbranche mit deutlichen Aussagen auch versucht haben, den Menschen zu nehmen, ist die Angst davor, dass der noch immer anhaltende Preiskampf zwischen Händlern und Herstellern zu fehlenden Produkten im Supermarktregal führen könnte vor Ostern. Doch warum wird der Feiertagseinkauf bei Lidl stressfrei? Mehr Zeit sparen sollen Kunden bei Kaufland immerhin durch neue Kassen in einigen Filialen.

Lidl erklärt den Stressfrei-Service für Kunden

Auf Anfrage von inFranken.de zum Einkaufsverhalten der Menschen vor Feiertagen, erklärt Lidl zunächst: "Erfahrungsgemäß nimmt die Kundenfrequenz grundsätzlich jedes Jahr vor den Feiertagen und vor verlängerten Wochenenden zu."

Unternehmen: Lidl Gründung: 1973 Hauptsitz: Neckarsulm, Baden-Württemberg Dachorganisation: Schwarz-Gruppe

Doch wie auch Kaufland bleibt man auch beim Discounter sehr entspannt dabei. Wie es weiter heißt, in der Erklärung, werden spezielle Maßnahmen in den einzelnen Filialen umgesetzt. So wird die Personalplanung angepasst und auch die Warenbestellung wird auf die aktuelle Situation umgestellt.

Und Lidl bietet seinen Kunden einen besonderen Service: "In unserer Lidl Plus-App bieten wir registrierten Nutzern den Service, die Frequentierung in ihrer angegebenen Filiale in Echtzeit einzusehen." Lange Schlangen an der Kasse lassen sich damit durchaus vermeiden.

Auch im Discounter steigen die Preise für Lebensmittel

Was allerdings nur schwer zu vermeiden ist derzeit, sind die hohen Preise für Lebensmittel. Auch in Discountern, wie eine Kundin erst kürzlich in einem Socia-Media-Post deutliche gemacht hat.

Und auch die Verbraucherzentrale hat sich im März wieder mit dem Thema beschäftigt. Dazu heißt es auf der Internetseite der Organisation: "Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes steigen die Preise bei Nahrungsmitteln weiterhin stark an. Im Februar 2023 sind die Lebensmittelpreise (21,8 %) sogar stärker als die Energiepreise (19,1 %) gestiegen. Diese Entwicklung betrifft alle Lebensmittelgruppen."

Besonders bitter: Laut der deutschen Fachzeitschrift für den Lebensmittelhandel und die Ernährungsindustrie, Lebensmittel Praxis, steigen vor Ostern die Preise für Eier. Ein Grund dafür seid demnach die große Nachfrage und das knappe Angebot. Aber auch das Verbot des Kükentötens macht der Branche Probleme. Nachdem es im Januar vergangenen Jahres in Kraft getreten ist, mussten laut Landesbauernverband Niedersachsen viele Brütereie den Betrieb einstellen. Sie konnten die gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllen - die Aufzucht der männlichen Küken ist einfach zu unwirtschaftlich.