In Supermärkten und Discountern wird es gerade kurz vor Feiertagen oft sehr voll. Und auch wenn Kaufland gerade eine wichtige Neuerung an den Kassen eingeführt hat, wie inFranken.de berichtet hat, so müssen Kunden meist mit extremen Wartezeiten rechnen. Und dann ist auch vielen nicht klar, wann und wie die Händler vor Ostern überhaupt offen haben.

Auch wenn sich im Jahr 2023 beim Einkaufen einiges ändert, bei Lidl, Aldi, Kaufland und Co., so können sich Kunden auch in diesem Jahr darauf verlassen, dass die Lebensmittelhändler vor und über die Osterfeiertage entsprechende Öffnungszeiten haben.

Kaufland erklärt seine Öffnungszeiten rund um die Osterfeiertage

Auf Nachfrage unserer Redaktion hat Kaufland zu den Öffnungszeiten erklärt: "An den Feiertagen Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag sind unsere Filialen geschlossen. An Gründonnerstag und Ostersamstag haben alle unsere Filiale regulär geöffnet. Damit sieht sich der Supermarktriese gut aufgestellt für seine Kunden. Überblick zu den Öffnungszeiten bei Kaufland über Ostern:

Geschlossen: Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag

Regulär geöffnet: Gründonnerstag und Ostersamstag

Das Unternehmen hat aber auch noch einige wichtige Hinweise für die Kunden, welche Lebensmittel man zu welchem Zeitpunkt am besten kaufen sollte. Es geht dabei um frische und die Haltbarkeit.

Kunden sollten laut Kaufland frische Lebensmittel an bestimmten Tagen kaufen

Gegenüber inFranken.de heißt es von Kaufland, dass man empfiehlt, haltbare Lebensmittel sowie Dinge des täglichen Bedarfs bereits im Vorfeld einzukaufen. Alle Produkte, die sich gut im Haus oder der Wohnung lagern lassen.

Unternehmen: Kaufland Hauptsitz: Neckarsulm Gründung: 1984, Neckarsulm Dachorganisationen: Schwarz-Gruppe, Dieter-Schwarz-Stiftung

Der Gründonnerstag und Samstag sollte von den Kunden dann vorwiegend für den Kauf frischer Lebensmittel genutzt werden. Wenn es um die beste Zeit für den Einkauf geht, um lange Schlangen an den Kassen zu vermeiden, rät Kaufland seinen Kunden dazu, die gesamte Länge der Öffnungszeiten in Anspruch zu nehmen.