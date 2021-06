Discounter ziehen Preise deutlich an

Lidl, Aldi, Netto & Co. erhöhen die Preise gerade bei beliebten Produkten

Vor allem Aktionsprodukte von Marken wie Coca-Cola, Haribo, Red Bull betroffen

Was steckt dahinter?

Der Wirtschaftsinformationsdienst Preiszeiger meldete Anfang des Jahres aufgrund der vorübergehenden wegfallenden Mehrwertsteuersenkung sinkende Lebensmittelpreise. Doch das hat sich mittlerweile wieder geändert. Seit Ende Mai drehen die Discounter wie Lidl, Aldi oder Netto wieder an der Preisschraube. Verbraucher dürfen sich künftig besonders bei beliebten Produkte wie Schokolade, Kaffee oder Energydrinks von bekannten Marken auf eine Preiserhöhung einstellen. Laut der Lebensmittelzeitung handelt es sich dabei insbesondere um die Aktionsprodukte von Marken wie Coca-Cola, Haribo, Red Bull, Milka, Hanuta und Wagner.

Lidl, Netto, Aldi: So enorm sind die Preiserhöhungen

Aktuelle Preiszeiger-Erhebungen zeigen, dass innerhalb von wenigen Monaten beispielsweise der Discounter Lidl bei über 260 Markenprodukten am Preis gedreht hat. Auch bei der Supermarktkette Netto müssen Kunden bei mehr als 500 Produkten mehr zahlen. Preissenkungen fallen im Gegenzug nur sehr selten aus. So wurden bei Lidl 130 Preissenkungen gezählt, während es bei Netto 318 sind.

Auch beim Discounter Norma zeigt sich eine deutliche Preis-Differenz, da 97 Preissenkungen 219 Preiserhöhungen gegenüberstehen. Ebenfalls verzeichnen die Supermärkte Aldi und Penny steigenden Preise, wenn auch auf nicht so hohem Preisniveau. Auch interessant: Neues Pfandsystem ab 2022 - das wird sich ändern.

Teilweise überschreiten die Discounter auch wichtige Preisschwellen wie die 1-Euro-Hürde. So kostet eine Tafel Schokolade der beliebtesten deutschen Marke Milka statt 0,95 Euro nun 1,15 Euro. Damit ist die Markenschokolade um 21 Prozent teurer geworden. Mit fast 10 Prozent Preisplus kann bei den Markenführern bei Energydrinks und Cola gerechnet werden. Im Gegensatz zu den starken Preiserhöhungen bei den Markenprodukten halten sich die Auf- und Abschläge bei den Eigenmarken der Discounter eher im Gleichgewicht.

Gründe für den Preisanstieg: Kosten für Rohstoffe und Corona-Lockerungen

Für den Preisanstieg bei den Supermärkten findet die Lebensmittelzeitung (LZ) zwei Gründe. Einerseits gelten aktuell sehr hohe Kosten für Verpackung, Rohstoff, Fracht und Energie, weshalb die Hersteller die höheren Kosten unbedingt weitergeben wollen. Andererseits führen die aktuellen Lockerungen der Corona-Regeln wie das Öffnen der Gastronomie dazu, dass weniger Menschen in die Supermärkte gehen und wieder außer Haus essen.

In der vergangenen Woche hat dies bei den Discountern zu großen Umsatzrückgängen im zweistelligen Prozentbereich geführt. Diese Einbußen sollen mit höheren Preisen wieder ausgeglichen werden, damit an die coronabedingten Rekordumsätze aus dem Vorjahr angeknüpft werden kann.

