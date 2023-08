Hunde sind bekanntlich die besten Freunde des Menschen, brauchen aber genauso wie ihre zweibeinigen Kameraden viel Pflege und Beschäftigung. Zum Glück gibt es inzwischen viele nützliche Dinge, die Tierfreunden und ihren Schützlingen das Leben erleichtern.

Wer viel mit seinem Hund unterwegs ist, kann sicher bestätigen, wie praktisch eine Hundetrinkflasche sein kann. Und gerade bei Sommerhitze schafft eine Hundekühlmatte willkommene Abhilfe für die geplagten Fellknäuel. Diese und weitere Gadgets stellen wir euch im folgenden vor. Die Reihenfolge der "Hunde-Helferlein" dient nur der Übersicht und stellt kein Ranking dar.

1. Hundetrinkflasche für unterwegs: Begleiter bei jedem Spaziergang

Mit einem Durchmesser von 9 cm ist die Trinkschale dieser Hundetrinkflasche für alle Hundeschnauzen geeignet. Der Karabiner an der Flasche ermöglicht einfachstes Mitnehmen.

Die Trinkflasche kann also mühelos bei jedem Spaziergang dabei sein. Und gerade im Hochsommer empfiehlt sie sich natürlich ganz besonders.

Schließlich freut sich jeder Hund über frisches Trinkwasser. Dieses läuft über ein Ventil, das ihr mit einem Schieberegler öffnen könnt, in die Trinkschale und bei Bedarf auch wieder zurück, sodass versehentliches Auslaufen ausgeschlossen ist.

2. Decke mit Kühlfunktion: Unentbehrlich für den nächsten Sommer-Ausflug

Diese Decke mit Kühlfunktion ist ein wahrer Pluspunkt für Hunde, die im Sommer verglichen mit uns Menschen oft doppelt schwitzen und leiden.

Praktisch an diesem Gadget ist außerdem, dass es in verschiedenen Größen erhältlich ist, also individuell nach tatsächlicher Größe des Vierbeiners ausgewählt werden kann. Die Tragegriffe machen es leicht, die Kühldecke zu einem Ausflug oder Picknick mit an Bord zu nehmen.

Frieren wird dadurch verhindert, dass sich die Kühlmatte immer an die Außentemperatur anpasst und ausgehend von dieser immer nur ein paar Grad herunterkühlt. Ein Hundeschnupfen als Folge der Anwendung ist also nicht zu befürchten.

3. Pflegepflegespray gegen juckende Haut

Nachdem die ersten beiden Gadgets vor allem für unterwegs sehr praktisch sind - die Kühldecke kann natürlich aber auch indoor genauso verwendet zu werden, wann immer das Haustier eben Ruhe und Abkühlung braucht -, ist das nächste einfach ein Pflegeprodukt.

Dafür aber ein ganz natürliches: Ein Hautpflegespray mit Lebermoos, Aloe vera, Totes-Meer-Salz, Teebaumöl und Manuka-Öl. Denn Hundebesitzer wissen: Die Vierbeiner können genauso unter trockener und darum juckender Haut leiden wie wir Menschen.

Das Spray eignet sich auch für Pferde und andere Kleintiere.

4. Mit interaktivem Spielzeug den Instinkt trainieren

Hunde sind verspielt und ihr Geist wird gerne beschäftigt. Mit diesem interaktiven Quietsch- und Knisterspielzeug wird außerdem der Instinkt des Hundes trainiert.

Die Tentakel des Kraken besitzen nämlich Taschen, in denen Leckerlis versteckt werden können. Diese durch Schnüffelsuche zu finden, trainiert den Hund.

Da der Krake aus reißfestem Cordstoff besteht, ist er recht langlebig und hält auch intensivem Kauen stand. Durch die unebene Oberfläche werden so auch die Hundezähne gereinigt.

5. 10 Teile für unter 20 Euro: Hundespielzeug aus natürlicher Baumwolle

Und wenn ihr Wert auf möglichst natürliches Hundespielzeug legt, dann ist dieses Set von Fonpoo genau richtig für euch. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist optimal, da ihr für weniger als 20 Euro gleich 10 Hundespielzeuge erhaltet.

Alle Teile sind auch kaurobust und unterstützen die Zahngesundheit der verspielten Fellknäuel.

