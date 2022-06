WhatsApp: Diese neuen Symbole gibt es - und was sie bedeuten

Seit Kurzem werden Status-Beiträge auf WhatsApp nun auch in der Chat-Liste durch Kreise um die Profilbilder der Kontakte angezeigt. Um die Reaktionen darauf übersichtlicher zu gestalten, arbeitet der Nachrichtendienst schon an einem weiteren neuen Update.

Wie der WhatsApp-Info-Blog WABetaInfo berichtet, könnte bald ein neues Symbol neben den geläufigen Häkchen erscheinen. Daneben soll nämlich demnächst ein Kreis erscheinen, wenn zuletzt auf eine Statusmeldung des Kontaktes reagiert wurde.

Neues WhatsApp Feature: Soll die App für Nutzer übersichtlicher machen

Das neue Symbol soll die App für ihre Nutzer noch übersichtlicher gestalten. Sie wird derzeit für WhatsApp auf iOS-, Android- und Desktop-Endgeräten getestet.

Das neue Update wird von dem Messenger-Dienst zurzeit noch mit ausgewählten Nutzern getestet. Wann es für die Allgemeinheit auf den Markt kommt, ist noch nicht bekannt.

Der Nachrichtendienst arbeitet kontinuierlich an neuen Funktionen, um seinen Nutzern die Bedienung der App so angenehm und einfach wie möglich zu machen. Vor Kurzem wurden so beispielsweise Kurzreaktionen auf Chatnachrichten eingeführt, mit denen man ohne viele Worte auf Nachrichten antworten kann.