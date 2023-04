Warum du Fotos niemals mit der WhatsApp-Kamera aufnehmen solltest

Schnappschüsse aus dem Urlaub, eine neue Brille, ein leckeres Mittagessen - besondere Fotos oder Fotos aus dem Alltag werden gerne mit Freunden und Familie geteilt.

Viele nutzen dafür direkt die Fotofunktion in WhatsApp. Doch diese hat einen entscheidenden Nachteil.

Fotos mit WhatsApp-Kamera qualitativ schlechter

Wer Fotos über WhatsApp verschickt, dem wird schon aufgefallen sein, dass die Qualität der Fotos abnimmt. Der gleiche Fall tritt auch ein, wenn Fotos mit der WhatsApp-Kamera aufgenommen werden.

Die WhatsApp-Kamera schluckt deutlich die Details und die Bilder werden unschärfer. Ein Test von techbook.de bestätigt dies. Bei diesem Test ist im direkten Vergleich aufgefallen, dass WhatsApp bereits beim Aufnehmen eines Fotos etwas heranzoomt, wodurch sofort Qualität verloren geht.

Die Kamera-Software von WhatsApp unterscheidet sich außerdem grundsätzlich von der App des jeweiligen Smartphone-Herstellers. WhatsApp nimmt Fotos nämlich in einem anderen Format auf. Dieses ist etwas lang gestreckter als die, die mit der Kamera-App aufgenommen werden. Ein "normales" Foto, das per WhatsApp geschickt wird, hat eine Auflösung von 1242 x 2688 Pixeln. Ein WhatsApp-Foto hingegen löst mit 901 x 1600 Pixeln (16:9-Format) auf und ist dadurch oft fast 100 Kilobyte (KB) kleiner. Die kleineren Auflösungen kommen zustande, da Fotos beim Verschicken noch einmal komprimiert werden.

Fotos werden zusätzlich komprimiert

Aufgrund dieser Komprimierung sollten wichtige Fotos nicht mit WhatsApp aufgenommen oder verschickt werden. Wenn du ein Foto in bestmöglicher Qualität verschicken möchtest, sollten du dies am besten per E-Mail, AirDrop oder mit einem Datendienst tun.

